Quién es el hombre que extraditaron a Uruguay por abusar sexualmente a una menor

Un hombre de 90 años, que tenía un pedido de captura internacional con alerta roja de la Interpol, fue arrestado por la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Entre Ríos y recientemente extraditado a la República Oriental del Uruguay, país del que es oriundo.

El domingo por la noche, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo al sujeto mayor de edad, acusado de abusar sexualmente de una niña de 8 años en un colectivo.

El caso por el que solicitaron la captura internacional del sujeto De acuerdo con la denuncia presentada, el hecho ocurrió en septiembre de 2024 a bordo de un colectivo de la línea 121 con destino a Punta Carretas, Uruguay. Entonces, el sujeto se sentó al lado de la víctima que viajaba junto a su hermana y su madre, pero estas dos se habían sentado en otros asientos.

Captura de pantalla 2025-08-19 102202 Al ver a la menor sola en esos asientos, el hombre se aprovechó de la situación y le tocó las partes íntimas por arriba de la ropa. La niña, temerosa, soportó el accionar del imputado por unos minutos. Sin embargo, apenas el hombre bajó del colectivo, la menor le contó lo sucedido a su madre quien no tardó en hacer la denuncia correspondiente.

Desde ese momento, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA comenzó una investigación para localizar al hombre que se había profugado. Finalmente, esta semana, se dio a conocer la captura del sujeto que se encontraba en un complejo turístico de la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos.