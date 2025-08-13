Uruguay da el primer paso hacia la legalización de la eutanasia

Si el proyecto es sancionado por el Senado y promulgado, Uruguay será el tercer país de América en legalizar la eutanasia, después de Colombia y Canadá.

La Cámara de Representantes de Uruguay dio en la madrugada de este miércoles un paso clave hacia la regularización de la eutanasia, al aprobar por mayoría el proyecto de ley “Muerte digna”. Tras más de doce horas de debate, la iniciativa pasó ahora a la Comisión de Salud del Senado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiputadosUY/status/1955485141532545478&partner=&hide_thread=false FUE APROBADO EL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA MUERTE DIGNA.



Seguí leyendo https://t.co/44dB9hk8bs pic.twitter.com/jqO5MdutRe — Diputados UY (@DiputadosUY) August 13, 2025 Una votación tras un extenso debate La sesión comenzó el martes por la mañana y concluyó en las primeras horas del miércoles, con 64 votos a favor y 29 en contra. Más de 40 legisladores expusieron sus posturas antes de la votación. El proyecto será analizado por la Comisión de Salud del Senado, integrada por nueve legisladores. Si obtiene aprobación en esa instancia, pasará al pleno de la Cámara Alta y, en caso de contar con luz verde, será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Alcance de la iniciativa A diferencia de una propuesta similar que en 2022 no logró avanzar en el Senado, el texto aprobado busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia en mayores de edad psíquicamente aptos que enfrenten enfermedades incurables e irreversibles o sufrimientos “insoportables”.

Argumentos a favor y en contra El diputado oficialista Luis Gallo (Frente Amplio) recordó que una encuesta de la consultora Cifra reveló que el 62 % de la población apoya la eutanasia. “Debemos responder a las expectativas y manifestaciones de la voluntad de la población”, afirmó, pidiendo a sus pares reflexionar con “sensibilidad y responsabilidad”.

Por el contrario, Rodrigo Goñi, del opositor Partido Nacional, calificó la jornada como “muy dolorosa” y advirtió: “A miles de uruguayos que hoy se sienten una carga (…) esta Cámara les dice que tiene como solución provocarles la muerte anticipada”.