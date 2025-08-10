Tras el clásico, un policía fanático de Peñarol asesinó a dos hinchas de Nacional

Un efectivo hincha de Peñarol mató con su arma reglamentaria a dos fanáticos de Nacional tras un encontronazo horas después del clásico.

Un policía hincha de Peñarol de Montevideo mató a dos hinchas de Nacional horas después del duelo entre ambos en el que el Aurinegro ganó 3-0, según fuentes policiales. Este sábado clásico de Uruguay que se disputó en el estadio Campeón del Siglo sin la presencia de ninguna parcialidad.

En la localidad de Toledo, en el Departamento de Canelones, un grupo de hinchas del Manya se reunió en una casa a ver el partido y colocaron banderas del equipo en los exteriores del hogar.

URGENTE



Dos hinchas de Nacional fueron asesinados por un policía que se juntó con amigos de Peñarol a ver el clásico en una casa de Toledo.



El hecho previo al homicidio fue una pelea por una bandera aurinegra: los hinchas tricolores intentaron robarla tras el partido pic.twitter.com/JrNbHwLA7a — Telemundo (@TelemundoUY) August 9, 2025 Finalizado el encuentro, tres hinchas de Nacional intentaron llevarse las banderas del clásico rival y se produjo una discusión que subió de tono. Entre los hinchas de Peñarol se encontraba un policía de 24 años que estaba fuera de servicio y utilizó su arma reglamentaria para abrir fuego hacia los fanáticos del Bolso.

El informe policial tras el asesinato de los hinchas de Nacional Según indicó el parte policial, "una vez finalizado el encuentro, llegaron dos motos ocupadas cada una por tres personas y uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego, razón por la que el policía ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento, efectuando disparos".

"El incidente dejó como resultado a dos personas fallecidas", agregó el informe. Una de las primeras pericias indicó que al menos una de las dos víctimas habría recibido un disparo del arma del policía.