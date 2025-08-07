Conmoción en Uruguay por la muerte de Matilde Itzcovich, joven promesa del karting

La Federación Uruguaya de Karting confirmó este jueves el fallecimiento de Matilde Itzcovich. En 2024 había hecho historia al competir en el Mundial CIK-FIA.

La Federación Uruguaya de Karting confirmó este jueves la trágica muerte de Matilde Itzcovich, una joven promesa del automovilismo uruguayo que falleció a los 16 años. La deportista había marcado un hito en 2024 al convertirse en la primera piloto del país en competir en el Mundial de Karting CIK-FIA en Inglaterra.

comunicado deceso El comunicado por la muerte de Matilde Itzcovich, joven piloto uruguaya de 16 años Instagram @federacionuruguayadekarting El fallecimiento de Itzcovich generó una profunda conmoción en el deporte uruguayo. Club Atlético Peñarol, institución que la había incorporado en 2023 para representarla en automovilismo, expresó su pesar a través de un comunicado oficial. “El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de la joven Matilde Itzcovich, deportista que defendió nuestros colores en el automovilismo uruguayo. A sus familiares, a sus amigos, el apretado abrazo de nuestra institución en tan difícil momento”, expresó la entidad aurinegra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1953440905576259689&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de la joven Matilde Itzcovich, deportista que defendió nuestros colores en el automovilismo uruguayo.



A sus familiares, a sus amigos, el apretado abrazo de nuestra institución en tan difícil momento. pic.twitter.com/v92L3vHYY2 — PEÑAROL (@OficialCAP) August 7, 2025 Matilde Itzcovich, promesa del karting Matilde se destacó por representar a Uruguay a nivel internacional. Su participación en el Mundial de Karting fue reconocida por la Secretaría Nacional del Deporte, que le entregó el pabellón nacional y elogió su aporte al automovilismo, comparándola con figuras como Gonzalo Rodríguez y Santiago Urrutia.

También integró la prestigiosa Academia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), consolidando un camino prometedor que se vio trágicamente interrumpido. Su legado, sin embargo, deja una huella imborrable para las nuevas generaciones de pilotos del país.