Caso Julieta Prandi: la defensa de Claudio Contardi pedirá la nulidad del juicio

El abogado Fernando Sicilia, defensor de Claudio Contardi , anticipó que pedirá la nulidad del juicio que condenó a su cliente a 19 años de prisión por abuso sexual en el marco de violencia de género contra la actriz y conductora Julieta Prandi .

Según el argumento del letrado, el juicio oral se realizó sin que su defendido comprendiera plenamente que estaba renunciando a un derecho constitucional: el de ser juzgado por un jurado popular.

"Alguno de los jueces del tribunal oral que lo juzgaron le tendrían que haber dicho a Contardi que con el escrito que había presentado su anterior letrado estaba renunciando a un derecho constitucional, que es el de ser juzgado por pares, o sea un juicio por jurados y no lo hicieron", fue la justificación de Sicilia en diálogo con los periodistas del programa "Tiempo de Policiales" de ATP Radio.

En ese sentido, sostuvo que el Código Procesal Penal establece que la renuncia debe ser informada de manera detallada, y que no se cumplió con esa exigencia, lo que afectó el principio de juez natural establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Además, el abogado aseguró que este defecto procesal vulnera el debido proceso y el derecho a una defensa eficaz. Además, cuestionó que la firma del documento se haya producido sin que Contardi tuviera conocimientos técnicos suficientes para comprender sus implicancias legales.

Como si fuera poco, Sicilia dijo que ya realizó la reserva ante la Cámara de Casación y que tiene 20 días desde la condena para formalizar el pedido de nulidad. También señaló que, si la Cámara lo admite, podría ordenarse un nuevo juicio, esta vez con jurado popular, ya que el tipo de delito así lo permite. No obstante, indicó que, en caso de anularse el proceso, no implicaría una liberación automática de su cliente.

Julieta Prandi La artista se quebró frente a los jueces tras conocer la condena a su exmarido. Gentileza RS

Los reclamos del abogado de Contardi tras el juicio

Por otro lado, el abogado criticó el desarrollo del juicio, en particular el uso de audiencias virtuales, como la pericia a Prandi realizada en 2022, fuera del contexto de emergencia sanitaria. También expresó reparos sobre la imparcialidad de los jueces intervinientes y sostuvo que la presión mediática pudo influir en sus decisiones.

Sicilia también volvió a solicitar la prisión domiciliaria para Contardi. Afirmó que ya se había presentado un recurso de hábeas corpus, rechazado inicialmente tras conocerse la condena. Explicó que la Cámara de Mercedes concedió un pedido similar anteriormente y que la defensa considera arbitraria la detención actual, dado que el acusado se presentó siempre ante la Justicia durante el proceso y acreditó arraigo y grupo familiar.

Además, denunció que se le niega el acceso completo al expediente judicial, en especial las pericias realizadas a la denunciante, y que el Servicio Penitenciario Bonaerense no acató el pedido para alojar a Contardi en el Penal de Campana, cerca de su entorno. Actualmente se encuentra en la alcaidía 3 de Melchor Romero, a 200 kilómetros de su domicilio.