Terror en Tres de Febrero: un prestamista amenazó a los deudores con una ametralladora

El prestamista que amenazaba a los vecinos de Tres de Febrero fue detenido en su casa junto a su hermano.

Los vecinos de Tres de Febrero registraron el momento en el que el hombre salió a la calle armado.

Un aterrador episodio tuvo lugar en el partido bonaerense de Tres de Febrero, donde un prestamista amenazó a los deudores con una ametralladora para que le pagaran. Los vecinos de la zona registraron el momento en el que el hombre salió a la calle armado.

Video: así amenazaba el prestamista a los deudores En las imágenes se observa al hombre caminando por la calle con una ametralladora, intimidando a las personas que le debían dinero. Ante esto, los vecinos realizaron la denuncia en la Comisaría Tres de Febrero 11° - Remedios de Escalada de San Martín.

La fiscal Gabriela Viviana Disnan, de la UFI N° 5 del Departamento Judicial San Martín, ordenó un allanamiento en la vivienda del prestamista. Por lo tanto, los efectivos se hicieron presentes en el domicilio ubicado en la calle Uspallata al 10.300 y capturaron al sospechoso y a su hermano.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron tres municiones calibre .38, cuatro teléfonos celulares y hojas impresas con diferentes amenazas, las cuales eran utilizadas para intimidar a los deudores.