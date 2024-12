Condenaron a prisión perpetua al prestamista que mató de un balazo a su pareja, Ferni Ayala, en 2023

El prestamista Esteban Rojas Almada, de 51 años, fue encontrado culpable del delito de “homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género” que tuvo como víctima a su pareja, Ferni Ayala, en un hecho ocurrido en febrero de 2023. La condena es a prisión perpetua por el femicidio perpetrado en el barrio porteño de Barracas.

Al respecto, la hermana de la víctima, Clara Ayala, detalló como se vivió la audiencia desde adentro: “Lo único que dijo fue volver a pedirnos perdón y su más sentidos pésame. Y perdón a la Justicia. Él dijo que no es un asesino, que no quiere estar preso de garrón y que no fue, sino que mi hermana lo quiso matar y que él solamente se defendió. Debido a la falta de pruebas, lo condenaron por feminicidio a prisión perpetua, sin la posibilidad de irse a Paraguay”, añadió Clara.

La audiencia, que duró 40 minutos, fue llevada a cabo por el Tribunal Oral Criminal 17, ubicado en Lavalle al 1171. También, explicó que la reunión se demoró un poco por un tema tecnológico.

Asimismo, la hermana de la víctima mencionó: “El proceso fue duro, porque nosotros hasta el día de hoy recibíamos amenazas y hostigamientos por parte de los familiares del homicida. Realmente lo logramos, fue muy difícil, pero sí, lo logramos. Estamos contentísimos todos. Nosotros siempre mantuvimos la calma en la sala para que no nos desalojaran, aunque mi mama le llegó a gritar algo”, comentó Clara.

Además, agregó: “Seguramente hagamos una juntada o alguna marcha como veníamos haciendo hasta el sábado, vamos a seguir con las actividades también en el barrio. Estábamos todos llorando, no había más palabras, solo abrazos y llanto porque se logró”.

Finalmente, la familiar, sostuvo que "yo creo que el tribunal ya tenía decidido esto en el primer día, pero bueno, todo es protocolar. Ahora el 11 de diciembre va a ser el fundamento y ahí queda firme la condena”.