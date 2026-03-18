Un policía, un profesor y un coordinador de boys scouts fueron detenidos por explotación sexual infantil

Un megaoperativo contra una red de explotación sexual infantil dejó seis detenidos tras 32 allanamientos realizados en el partido bonaerense de La Matanza, en el marco de una investigación por tenencia, producción, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil.

Se trata de un un profesor de educación física, un efectivo de la Policía bonaerense, un coordinador de un grupo de boys scouts de una iglesia de Lomas del Mirador, un peluquero, un técnico de celulares y un estudiante de arte digital.

Al coordinador se le atribuye no solo la producción de material de abuso sexual infantil, sino también el abuso sexual con acceso carnal de una menor de edad. Según la investigación, el imputado se habría filmado mientras abusaba de la víctima.

Todos los acusados son varones de entre 18 y 48 años y quedaron a disposición de la Justicia. Serán indagados en los próximos días.

Los procedimientos fueron ordenados por la Ayudantía Fiscal N°2 de La Matanza, a cargo de la fiscal Lorena Pecorelli, que trabajó junto a la División Cibercrimen de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Durante los allanamientos, realizados en González Catán, La Tablada, Aldo Bonzi, Virrey del Pino, Lomas del Mirador, Rafael Castillo, Ramos Mejía, Isidro Casanova, San Justo, Gregorio de Laferrere, Villa Celina, y Villa Luzuriaga, se secuestraron 26 teléfonos celulares, 10 computadoras y distintos soportes digitales como pen drives.

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En uno de los domicilios allanados, perteneciente al dueño de un cibercafé de San Justo, también se incautaron juguetes sexuales y revistas de contenido sexual.

Más imputados y menores identificados

La causa ya cuenta con 16 personas imputadas, entre ellas tres menores de edad. Además, durante los procedimientos fueron hallados otros diez menores en los domicilios allanados. Ahora los investigadores deberán determinar si esos chicos aparecen en el material secuestrado.

Producción, distribución y conexiones internacionales

La investigación permitió detectar distintas modalidades delictivas vinculadas a entornos digitales, como la producción de material de abuso sexual infantil, su comercialización a través de plataformas online y su circulación tanto a nivel nacional como internacional.

En ese marco, se estableció que uno de los imputados mantenía vínculos con personas radicadas en Honduras. La investigación continúa en curso mientras la Justicia avanza sobre una red que operaba en múltiples puntos del conurbano bonaerense y utilizaba plataformas digitales para expandir el material ilícito.