Tres de Febrero desregula Uber para facilitar la movilidad en el municipio

El intendente Diego Valenzuela anunció, junto a Uber, la aprobación de una medida que actualiza el marco normativo local y desregula formalmente el uso de Uber como alternativa de movilidad segura para los vecinos del distrito. Este nuevo esquema busca fomentar la innovación, ampliar las opciones de movilidad y acompañar la forma en la que los vecinos de Tres de Febrero eligen moverse.

“Es un orgullo que Uber nos elija para promover que nuestros adultos mayores puedan viajar de manera rápida, transparente y segura ”, destacó Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. “En nuestro municipio nos modernizamos para simplificar la vida a los ciudadanos, eliminamos trabas burocráticas y con esta nueva ordenanza promovemos la movilidad con mayor libertad a través de las nuevas aplicaciones”, señaló. Y agregó: “También sacamos la Tasa Vial, bajamos impuestos y tenemos habilitaciones gratuitas para impulsar el trabajo”.

"Celebramos la decisión del municipio de Tres de Febrero que desregula el sistema de transporte e incorpora a las plataformas. Esta medida demuestra que es posible pensar en marcos normativos que contemplen las características y necesidades de movilidad de cada municipio, respetando su funcionamiento y las preferencias tanto de usuarios como de los socios conductores" expresó Eli Frías, Responsable de Operaciones de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay. “Creemos que este es el camino para fomentar la industria, permitir la innovación, y promover el desarrollo de nuevas herramientas, como Uber Seniors, que vienen a atender las demandas de los vecinos y ofrecer mejores opciones de movilidad” concluyó.

El anuncio se dio en el marco de un encuentro con vecinos adultos mayores, donde se presentaron dos opciones recientemente incorporadas a la app: Uber Seniors y Modo Simple, pensadas para facilitar el uso de la tecnología y ofrecer una movilidad más simple e intuitiva a personas mayores. Con un 21 % de la población de Tres de Febrero mayor de 60 años, estas nuevas opciones resultan un complemento pensado especialmente para contribuir con su autonomía en su día a día.