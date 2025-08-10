Chocaron dos camiones en alta montaña y una mujer tuvo que ser rescatada

Un grave accidente se registró en alta montaña y tiene como protagonista a dos camiones.

Un grave accidente de tránsito se produjo hoy a las 11.45 horas en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1212, en el sector conocido como "Curva del Yeso". El siniestro, que interrumpió por completo la circulación, fue protagonizado por dos camiones.

A raíz del fuerte impacto, una mujer, cuya identidad no ha sido confirmada, quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos. De inmediato, se activó un operativo de emergencia con la participación de Bomberos de la Policía, personal de Policía Vial y una ambulancia.

Tras intensas maniobras de rescate, los equipos lograron liberar a la mujer, quien fue trasladada a un centro asistencial con un estado de salud que, en principio, se reporta como estable.

Además de los equipos de rescate, se dio aviso a Vialidad Nacional para coordinar las tareas de asistencia en la zona y gestionar el desvío del tránsito vehicular. Se solicita a los conductores que transiten por la alta montaña extremar las precauciones.