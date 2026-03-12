Un menor de edad fue detenido manejando una moto robada por las calles de Las Heras

El adolescente, de 16 años, cayó mientras circulaba en una moto robada. Llamó la atención de los policías porque iba sin casco y sin patente.

El adolescente de 16 años que fue detenido a mando de la moto robada en Las Heras.

Un adolescente de 16 años fue detenido la madrugada del miércoles al mando de una moto robada en Las Heras. El menor de edad circulaba por la vía pública sin algunos elementos obligatorios, por lo que llamó la atención de los policías que realizaban tareas de prevención en la zona. Así, descubrieron que el rodado estaba pedido por la Justicia.

El procedimiento se desarrolló pasada la 1.30 de la citada jornada cuando los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) recorrían el interior del barrio Estación Espejo, más conocido como Los Cinco Mil Lotes, y observaron a un motociclista sin casco colocado y cuyo vehículo no contaba con chapa patente.

Por eso, le dieron alcance a los pocos metros, en el cruce de calles Lagomaggiore y Emilio Civit, con el objetivo de identificarlo y verificar los documentos de la moto, una Zanella ZB 110cc roja.

En una moto robada días atrás En ese instante, los uniformados notaron que el rodado tenía dañado el tambor de arranque, por lo que probablemente había sido obtenida de manera ilícita.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 05.15.52 Seguidamente, verificaron el número de motor con personal de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección de Investigaciones, que confirmaron de inmediato que el miércoles 4 de este mes la motocicleta había sido denunciada como robada, surge de la información policial.