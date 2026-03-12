Imputan a un sacerdote luego de que su portón electrificado le diera una descarga a un niño

La Justicia de Entre Ríos investiga a un sacerdote de Paraná luego de que un niño de 12 años sufriera una fuerte descarga eléctrica al tocar el portón electrificado de su vivienda, cuando intentaba recuperar una pelota que había caído dentro del patio.

El hecho ocurrió el 7 de marzo pasado en una casa ubicada en calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo, en la capital entrerriana. El menor permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque, donde evoluciona favorablemente, aunque continúa bajo observación médica.

La fiscal Patricia Yedró imputó al dueño de la vivienda por el presunto delito de intento de homicidio durante una audiencia realizada ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl. En ese marco se dispusieron medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir de la ciudad de Paraná y la obligación de fijar domicilio mientras avanza la investigación.

El imputado es el sacerdote César Jesús Schdmidt, a quien se le impuso la prohibición de salir de la ciudad de Paraná y la obligación de permanecer a disposición de la Fiscalía.

Según señala la causa, el niño —identificado como Esteban— llegó hasta la vivienda para buscar una pelota que había caído en el patio. Al no obtener respuesta al tocar el timbre, intentó trepar el tapial y al tocar la estructura metálica del portón recibió una descarga eléctrica que lo dejó inmovilizado.

Testigos señalaron que el menor permaneció más de un minuto expuesto a la corriente. Un vecino que intentó asistirlo también fue alcanzado por la electricidad.

La situación se destrabó cuando una mujer logró separarlo del portón utilizando un palo de madera, lo que permitió cortar el contacto con la corriente y facilitar la asistencia.

Estado de salud del menor

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación y lo ingresaron a terapia intensiva pediátrica con asistencia respiratoria y sedación.

Su madre, Flavia Lezana, aseguró que el menor “mejora minuto a minuto”, aunque el cuadro continúa siendo seguido de cerca por el equipo médico.

Entre los tratamientos aplicados se encuentra la hidratación controlada, con pequeñas cantidades de agua administradas mediante jeringas para favorecer el funcionamiento renal tras la descarga eléctrica.

El defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, advirtió que electrificar con 220 volts un cerco perimetral o un portón no es una práctica legal ni segura, ya que puede provocar consecuencias graves. Además señaló que, incluso frente a delitos contra la propiedad, la respuesta no puede poner en riesgo la vida de una persona, y recordó que situaciones de este tipo pueden derivar en responsabilidades penales y civiles para los propietarios.