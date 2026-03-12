Quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31

El reconocido influencer fue captado disparando al aire junto a un delincuente en la Villa 31.

Por el momento, el implicado no se pronunció al respecto.

Un nuevo escándalo sacude a un actor de Disney que fue grabado mientras disparaba al aire en la Villa 31. El hecho ocurrió semanas atrás, pero en las últimas horas se viralizó en redes sociales y generó repudio. Por el momento, el implicado no se pronunció al respecto.

Quién es el actor de Disney involucrado Se trata de Santiago Motolo, un reconocido streamer e influencer argentino. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en la serie "El Marginal" y en la tira juvenil de Disney, “O11CE”.

actor Disney Villa 31 Santiago Motolo El actor se encontraba en el barrio grabando contenido para sus redes. Instagram - @santimotolo En la actualidad, volcó su carrera principalmente hacia el mundo digital y la creación de contenido. Es una figura muy activa en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde acumula cientos de miles de seguidores. Gran parte de su popularidad también proviene de la dinámica con su hermano, el reconocido YouTuber Fran MG, con quien colabora frecuentemente en videos de retos y vlogs de entretenimiento.

El escandaloso episodio En las imágenes se observa a Motolo junto a un delincuente de la zona disparando al aire con una pistola 9 milímetros, a pocos metros de una cancha de fútbol donde se encontraban jugando varios menores.