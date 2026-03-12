Quién es el actor de Disney que fue grabado disparando al aire en la Villa 31
El reconocido influencer fue captado disparando al aire junto a un delincuente en la Villa 31.
Un nuevo escándalo sacude a un actor de Disney que fue grabado mientras disparaba al aire en la Villa 31. El hecho ocurrió semanas atrás, pero en las últimas horas se viralizó en redes sociales y generó repudio. Por el momento, el implicado no se pronunció al respecto.
Quién es el actor de Disney involucrado
Se trata de Santiago Motolo, un reconocido streamer e influencer argentino. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en la serie "El Marginal" y en la tira juvenil de Disney, “O11CE”.
En la actualidad, volcó su carrera principalmente hacia el mundo digital y la creación de contenido. Es una figura muy activa en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde acumula cientos de miles de seguidores. Gran parte de su popularidad también proviene de la dinámica con su hermano, el reconocido YouTuber Fran MG, con quien colabora frecuentemente en videos de retos y vlogs de entretenimiento.
El escandaloso episodio
En las imágenes se observa a Motolo junto a un delincuente de la zona disparando al aire con una pistola 9 milímetros, a pocos metros de una cancha de fútbol donde se encontraban jugando varios menores.
Video: un actor de Disney fue grabado disparando al aire en la Villa 31
El actor se encontraba en el Barrio Padre Mugica grabando material para sus plataformas. Sin embargo, según publicó, un tiroteo lo obligó a irse del lugar.