Las picantísimas cargadas de Rosario Central a Newell's tras una nueva victoria en el clásico: "Otra vez..."

Rosario Central no dejó pasar la oportunidad de burlarse de Newell's en su cuenta oficial de X tras el 1-0 en el Gigante de Arroyito.

Esta sábado, Rosario Central volvió a ganarle el clásico a Newell's, algo que se está volviendo una moneda demasiado corriente en el último tiempo. Fue por 1-0 con un golazo de Ángel Di María de tiro libre al minuto 82. Los fanáticos, por supuesto, se regodearon sobre su rival derrotado; pero el propio club tampoco se quedó atrás.

Las cargadas de Rosario Central a Newell's en redes Cargada Central Newells Una vez consumado el triunfo, la Academia rosarina fue publicando en su cuenta oficial de manera escalonada una secuencia de cargadas para la Lepra. La primera de ellas, tras el pitido final, fue el posteo que informaba el resultado, en el que aparece el siguiente encabezado: "¡A LA HISTORIA NO LA CAMBIAS MÁSSSSSSSSSSSS! Con gol de Ángel Di María, Rosario Central venció otra vez a Newell’s por 1-0".

Cargada Central Newells 2 Inmediatamente después, postearon una placa azul y amarilla que recuerda la diferencia de victorias que le sacaron en el historial: "+21". Arriba, una breve pero muy picante leyenda: "JAJAJAJA. Ese es el tuit".

Cargada Central Newells 4 Pero los 21 partidos de ventaja no son la única cifra destacada que se alcanzó esta tarde. Con la victoria de hoy, el Canalla ganó el quinto clásico consecutivo, todos de ellos por 1-0. "Dame esos cinco (con un emoji de una mano abierta) al hilo", dice una publicación con una postal de los jugadores en el vestuario, muchos de ellos con los 5 dedos levantados.