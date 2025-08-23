La tremenda sentencia de Di María tras su golazo para Rosario Central en el Clásico: "Toda mi vida soñé con esto, ya no..."

Ángel Di María le dio el triunfo a Rosario Central contra Newell's con un gran gol de tiro libre cerca del final del encuentro.

El Fideo, que en los últimos años había logrado cumplir todas sus metas como futbolista con la Selección argentina, tenía todavía unas pocas cuentas pendientes. Una de ellas era convertir con el club de sus amores y ante su gente frente a su eterno rival. Esta tarde pudo tachar este ítem de la lista y llevarse los 3 puntos a su casa en una jornada histórica.

Luego del partido, y tras ser ovacionado por todo el estadio, el campeón del mundo dio declaraciones a la prensa y habló de su gol: "Es increíble, no tengo palabras. Sinceramente, jamás pensé que podía hacerlo. El encargado de los tiros libres es Nacho (Malcorra), pero me da la posibilidad de poder hacerlo también. Hoy quedó para mi zurda y pudimos convertir el gol, que es lo más importante", apuntó en un principio, muy emocionado.

En el mismo sentido, reveló la conversación que tuvo con su esposa, Jorgelina Cardoso, antes de jugar el clásico: "Mi jermu me había dicho que cuando tuviera una, la hiciera; lo hice y se dio. La verdad que el destino es así: la vida me llevó por muchos lados y terminé volviendo a donde soy feliz de verdad", contó Angelito con lágrimas de felicidad en sus ojos.