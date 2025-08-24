La durísima decisión que podría tomar Carlos Tevez tras el 0-3 de Talleres ante Atl. Tucumán que lo deja en zona de descenso

Tras la dura goleada sufrida ante el Decano, Carlos Tevez canceló la conferencia de prensa y pidió reunirse con Andrés Fassi, el presidente de Talleres.

Talleres no levanta cabeza, perdió 3-0 contra Atlético Tucumán y quedó hundido en la zona de descenso, donde hoy en día estaría jugando un desempate con Aldosivi por la permanencia. Tras el encuentro, Carlos Tevez suspendió la conferencia y hay rumores muy fuertes en cuanto a su futuro como entrenador del Matador.

Horas después del partido, la delegación de la T regresó a Córdoba con la intención de entrenarse a primera hora. Sin embargo, nadie puede asegurar la presencia del Apache en dicho entrenamiento, ya que el DT estaría pensando seriamente en presentar su renuncia al cargo.

Bomba: Carlos Tevez se reunirá con Andrés Fassi y le presentaría su renuncia La bomba que soltó Nacho Castellano en su cuenta de X (Twitter) empezó a retumbar con gran relevancia en el mundo Talleres. Según informó el periodista, Tevez se reunirá este domingo con el presidente Andrés Fassi en el predio Amadeo Nuccetelli con la clara intención de dar un paso al costado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nachocaste_/status/1959457511712395513?s=46&partner=&hide_thread=false #Talleres | El plantel cenó en el hotel y ya emprendió viaje, vía terrestre, rumbo a la ciudad de Córdoba.



Como comentamos, no hubo, ni iba a haber reunión en Tucumán.



La misma se dará mañana en el CARD Amadeo Nuccetelli. Las cartas están sobre la mesa.



A estas horas, lo… pic.twitter.com/YsE0ESGmxn — Nacho Castellano (@nachocaste_) August 24, 2025 Lo raro, en este caso, es que el Apache apenas lleva seis partidos dirigidos como técnico del Matador, aunque los resultados no son nada buenos: 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas. El exentrenador de Independiente no ve una respuesta de su equipo y es por eso que tendría la decisión tomada de renunciar.