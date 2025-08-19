La fuerte advertencia de Carlos Tevez a Andrés Fassi tras el 0-0 de Talleres que lo dejó en zona de descenso: "Le estoy encima desde que..."

Carlos Tevez habló en conferencia de prensa tras el empata sin goles ante San Martín de San Juan y le lanzó una advertencia al presidente del club.

Talleres de Córdoba no pasó del empate sin goles ante San Martín de San Juan en el Mario Alberto Kempes por la quinta fecha del torneo Clausura. En un partido, que a priori la T era la favorita, los dirigidos por Carlos Tevez tuvieron ocasiones, pero no estuvieron precisos de cara al arco y dejaron escapar dos puntos vitales en su lucha por no descender.

Además, tras el final del encuentro, el público mostró su disconformidad y abucheo a los jugadores. Ahora, con este resultado, la T estaría jugando un desempate con Aldosivi de Mar Del Plata para evitar el descenso por tabla anual, porque el elenco dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli está descendiendo por tabla de promedios.

La advertencia de Carlos Tevez a Andrés Fassi Tras el final del encuentro, el Apache habló en conferencia de prensa y lo primero a lo que hizo referencia es a la falta de refuerzos, sobre todo de un delantero. Es por ello que la lanzó una fuerte advertencia a Andrés Fassi, presidente del elenco cordobés: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente. Estos partidos los ganás más que lo empatás o perdés. Yo lo vi de esa forma y después con el tema de que decidí por Valentín (Depietri) de 9 y no poner a Fede (Girotti). Es simple, necesitamos goles. Entonces, le vamos a buscar la vuelta por todos lados porque no tenés goles".

La advertencia de Carlos Tevez a Andrés Fassi tras el 0-0 ante San Martín de San Juan Por otro lado, Carlos Tevez hizo un análisis del empate ante el Santo sanjuanino: "Me parece que no pudimos abrir el partido. Tuvimos cinco o seis situaciones de gol, fallamos abajo del arco directamente. Cuando no hacés los goles en un arco a veces te los meten. Creo que tenemos que seguir de la misma forma, trabajando. Es entendible todo lo murmullo y todas las cosas porque viene de un tiempo atrás, pero nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera...", sentenció.