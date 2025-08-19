Van por el triunfo: Los Pumas solo obtuvieron un empate ante los All Blacks de locales en tiempos de Porta
Los Pumas nunca pudieron derrotar a los All Blacks en suelo argentino y apenas consiguieron un empate en 1985 en 15 enfrentamientos.
Los Pumas nunca pudieron derrotar a los All Blacks en suelo argentino en 15 enfrentamientos. Ahora, tras la derrota en Córdoba por el Rugby Championship, el equipo de Felipe Contepomi tendrá otra oportunidad en la cancha de Vélez este sábado a las 18:10. La única vez que lograron un empate ante los de negro en territorio nacional fue en 1985.
Ahora, por la segunda jornada del Rugby Championship, Los Pumas tendrán otra oportunidad de superar aquella gesta liderada por Hugo Porta hace ya casi 40 años. La formación titular del equipo argentino, que lleva adelante su preparación en Buenos Aires, se dará a conocer en una conferencia de prensa que se realizará el jueves a las 17:30. En tanto, el sábado también se verán las caras Sudáfrica y Australia en Ciudad del Cabo, donde los locales buscarán un triunfo tras caer ante los Wallabies en el primer duelo.
El día que Los Pumas hicieron historia frente a los All Blacks
El 2 de noviembre de 1985 quedó grabado como una fecha imborrable para el rugby argentino. Fue la jornada en que Los Pumas lograron un empate 21-21 ante Nueva Zelanda en el estadio de Ferro con una gran actuación de Hugo Porta, el capitán y emblema histórico del seleccionado albiceleste.
Hugo Porta tuvo una tarde perfecta y fue autor de todos los puntos argentinos, con cuatro penales y tres drops que deslumbraron al público local. En tanto, para los All Blacks anotaron Kieran Crowley, John Kirwan, la gran figura de la época, y Craig Green. Incluso, pudo haber sido victoria para los locales, pero se escapó sobre el final.
-Síntesis del partido-
Los Pumas: B. Miguens; J. Lanza, D. Cuesta Silva, F. Turnes, P. Lanza; H. Porta (cap.) y G. Holmgren; E. Ure, T. Petersen, J. Allen; G. Milano, E. Branca; F. Morel, A. Cubelli y D. Cash. Ingresaron: Madero y Carossio.
All Blacks: K. Crowley; J. Kirwan, V. Simpson, W. Taylor, C. Green; W. Smith y D. Loveridge; M. Mexted, J. Hobbs (cap.), M. Shaw; A. Haden, G. Whetton; B. McGrattan, H. Reid y S. McDowell.
- Tantos en el primer tiempo: 11' try-scrum convertido por Crowley; 13', 24' y 36', penales de Porta; 27' Kirwan y 29' Green (NZ).
- Tantos en el segundo tiempo: 1', 19' y 21', drops de Porta; 27’ penal de Crowley y 36’ penal de Porta.
- Árbitro: Kerry Fitzgerald (Australia).
- Estadio: Ferro Carril Oeste.
Todos los partidos entre Los Pumas y los All Blacks en la Argentina
El historial de enfrentamientos entre Argentina y Nueva Zelanda en nuestro país marca que los visitantes se impusieron en 14 de los 15 encuentros. Solo en 1985 los albicelestes consiguieron empatar frente a los All Blacks.
- 1985, Buenos Aires: All Blacks 33-20
- 1985, Buenos Aires: empate 21-21
- 1991, Buenos Aires: All Blacks 28-14
- 1991, Buenos Aires: All Blacks 36-6
- 2001, Buenos Aires: All Blacks 24-20
- 2006, Buenos Aires: All Blacks 25-19
- 2012, La Plata: All Blacks 54-15
- 2013, La Plata: All Blacks 33-15
- 2014, La Plata: All Blacks 34-13
- 2016, Buenos Aires: All Blacks 36-17
- 2017, Buenos Aires: All Blacks 36-10
- 2018, Buenos Aires: All Blacks 35-17
- 2019, Buenos Aires: All Blacks 20-16
- 2023, Mendoza: All Blacks 41-12
- 2025, Córdoba: All Blacks 41-24