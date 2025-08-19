El Tomba y la Lepra, entre la historia y la pared: los mendocinos buscarán reivindicarse en una semana corta

Los representantes mendocinos en la elite nacional, Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, no atraviesan un buen momento y sufrieron dolorosas derrotas el fin de semana a manos de River y Boca. Mientras que Ribonetto busca soluciones para el Tomba con un calendario complejo, la Lepra de Berti parece haber perdido la brújula.

De esa forma, tanto el Bodeguero como los Azules necesitan dar vuelta la página y volver a la senada del triunfo en el Torneo Clausura 2025. Además, la Copa Sudamericana para el Expreso y la Copa Argentina para los del parque generan ilusiones lógicas, pero también incertidumbre. Cada uno tiene su realidad propia, pero ambos comparten la misma urgencia: recuperar la confianza y demostrar que tienen con qué pelear en lo que resta de la temporada.

El caso del Tomba es paradigmático , ya que sigue sin triunfos en el Clausura, pero la cara es distinta en la Copa Sudamericana, donde tendrá este jueves la oportunidad de hacer historia en caso de vencer y eliminar a Atlético Mineiro en el Feliciano Gambarte. Para ello, deberá mejorar mucho y remontar el resultado de Brasil, que fue derrota por 2 a 1.

Sin embargo, el Torneo Clausura cobra cada vez mayor importancia para el Expreso, porque, aunque tiene buen promedio, apenas dos puntos lo separan de Aldosivi y Talleres de Córdoba, equipos que hoy jugarían un desempate para evitar el descenso en la tabla anual, en la lucha por la permanencia. En ese marco, el duelo de la próxima fecha ante Vélez será fundamental.

Los de Ribonetto cayeron en el Monumental ante River el pasado domingo, resultado que podía ser previsible ante uno de los candidatos. Sin embargo, al apostar Gallardo por un equipo alternativo, los cuatro goles calaron hondo, a pesar de que hubo reacciones y buenos pasajes por momentos. Asimismo, cabe destacar el buen presente de Agustín Auzmendi, quien marcó un doblete y ya suma 7 goles en 19 partidos.

Independiente Rivadavia, de la ilusión a la desconfianza

En tanto, Independiente Rivadavia sufrió un golpe duro al caer 3 a 0 en el Malvinas frente a Boca y el enojo de los hinchas se hizo sentir, principalmente a través de las redes sociales. Y es que no pasa por el resultado en sí, sino por la forma. La Lepra hizo muy poco para ganar y cometió errores que costaron caro ante un rival que llegaba en muy mal momento.

El equipo Azul había generado grandes expectativas, sobre todo por el buen funcionamiento demostrado en los primeros partidos, pero se fue diluyendo hasta perder la identidad por completo en las últimas dos fechas.

Ahora, Independiente necesita acomodar las piezas para buscar un triunfo que le devuelva la ilusión de clasificarse a los octavos de final del Clausura y lo meta en la Copa Sudamericana, el gran anhelo de los hinchas. Además, porque está en el horizonte la Copa Argentina con un cuadro que no podríamos llamar accesible, pero si posible, al menos para la Lepra de los primeros partidos del segundo semestre.

Las revanchas están a la vuelta de la esquina

Afortunadamente, el fútbol es revancha tras revancha, y esta semana será rápida para ambos conjuntos. A saber, El Tomba tendrá su mencionado encuentro ante Atlético Mineiro este jueves a las 19, mientras que el próximo lunes afrontará su compromiso, también como local, contra Vélez Sarsfield por el Clausura desde las 17:00

En tanto, Independiente Rivadavia tendrá una prueba interesante frente a Tigre en Victoria, ya que el Matador también será el rival de la Lepra en los cuartos de final de la Copa Argentina. Ambos conjuntos se verán las caras por el torneo este viernes a las 20, mientras que por la copa doméstica se enfrentarán en la cancha de Newell´s Old Boys de Rosario el viernes 5 de septiembre a las 21.