Godoy Cruz buscará su primera victoria en el torneo frente a River en el Monumental

Godoy Cruz visitará a River Plate por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 a las 18:30 en el estadio Monumental de Núñez.

El Tomba visitará a River en el Monumental y buscará su primera victoria en el Clausura.

Godoy Cruz visitará este domingo a River Plate por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, en un duelo que comenzará a las 18:30 en el estadio Monumental de Núñez, con arbitraje de Sebastián Zunino. El Tomba buscará su primera victoria en el Clausura en el debut de Walter Ribonetto en el torneo local.

Para el equipo mendocino, que atraviesa un inicio difícil en el campeonato, será una gran oportunidad de sumar por primera vez de a tres y recuperar la confianza en medio de un calendario cargado con la Copa Sudamericana de por medio.

El Tomba, dirigido ahora por Walter Ribonetto, llega golpeado por la derrota en Brasil frente a Atlético Mineiro y con apenas tres puntos en el Clausura, producto de tres empates y una caída como local ante Gimnasia, pero con las ilusiones renovadas.

Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar sin goles contra Libertad de Paraguay en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde no mostró su mejor versión.

Las probables formaciones del Tomba y los Millonarios Torneo Clausura 2025 – Fecha 5 (Zona B).