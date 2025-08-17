Godoy Cruz buscará su primera victoria en el torneo frente a River en el Monumental
Godoy Cruz visitará a River Plate por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 a las 18:30 en el estadio Monumental de Núñez.
Godoy Cruz visitará este domingo a River Plate por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, en un duelo que comenzará a las 18:30 en el estadio Monumental de Núñez, con arbitraje de Sebastián Zunino. El Tomba buscará su primera victoria en el Clausura en el debut de Walter Ribonetto en el torneo local.
Para el equipo mendocino, que atraviesa un inicio difícil en el campeonato, será una gran oportunidad de sumar por primera vez de a tres y recuperar la confianza en medio de un calendario cargado con la Copa Sudamericana de por medio.
El Tomba, dirigido ahora por Walter Ribonetto, llega golpeado por la derrota en Brasil frente a Atlético Mineiro y con apenas tres puntos en el Clausura, producto de tres empates y una caída como local ante Gimnasia, pero con las ilusiones renovadas.
Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar sin goles contra Libertad de Paraguay en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, donde no mostró su mejor versión.
Las probables formaciones del Tomba y los Millonarios
Torneo Clausura 2025 – Fecha 5 (Zona B).
River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Guillermo Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.
- Estadio: Más Monumental
- Árbitro principal: Sebastián Zunino
- VAR: Ariel Penel
- Hora: 18:30