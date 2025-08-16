Gutiérrez y el dolor del descenso: el Cele perdió 1 a 0 como local ante Germinal de Rawson
Gutiérrez Sport Club cayó este sábado 1 a 0 como local frente a Germinal de Rawson, por la quinta fecha de la Reválida del Federal A, y quedó condenado al descenso con cuatro jornadas de anticipación. El partido se jugó a puertas cerradas porque el local no podía costear el operativo de seguridad.
El equipo de calle Boedo, que arrastra una profunda crisis institucional y deportiva desde hace tiempo, hilvanó su octava derrota consecutiva y perdió la categoría tras caer 1 a 0 ante Germinal por un tanto del defensor visitante Iván Esculino a los 33 minutos de la etapa complementaria.
El conjunto mendocino estaba obligado a ganar todos los partidos que le quedaban en el torneo y esperar una combinación de resultados, o prácticamente un milagro, para mantenerse en la división. Para peor, los hinchas no pudieron acompañar a su equipo. De esta manera, se consumó el descenso, pese a que todavía Gutiérrez debe disputar otros cuatro partidos en el Federal A.
Síntesís del partido entre Gutiérrez y Germinal
Gutiérrez Sport Club: Tomás Clavijo; Lucas Funes, Facundo Márquez, Alexis Viscarra, Joaquín Gutiérre; Nicolás Alí, Ignacio Salinas, Nabil Pérez y Gerónimo Navarro; Ignacio Pipistrelli, Gonzalo Olivares. DT: Rodrigo Alessandrello.
Germinal: Samuel Velázquez; Iván Esculino, Martín González, Ignacio Terán; Alexandro Ponce, Kevin Duarte, Facundo Silva, Alan Palavecino; Edwin Santilli, Enzo Galabert; Tomás Satler. DT: Darío Gigante.
- Goles: 79' Esculino (Germinal de Rawson).
- Estadio: Gutiérrez Sport Club.
- Árbitro: Francisco Acosta, de Santiago del Estero.