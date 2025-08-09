Descendió Gutiérrez: el Cele fue goleado por Sol de Mayo en Viedma y se despide del Federal A
Gutiérrez Sport Club cayó goleado por 5 a 1 en Viedma ante Sol de Mayo y descendió en el Torneo Federal A, pese a que quedan cinco fechas.
Gutiérrez Sport Club cayó goleado por 5 a 1 en Viedma ante Sol de Mayo y se consumó su descenso en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 1 de la Fase Reválida del Torneo Federal A. Los celestes jugaron con muchos juveniles y perdieron la categoría a cinco fechas del final del torneo.
El equipo de Rodrigo Alessandrello se encontró rápidamente en desventaja e incluso se fue al descanso con un marcador parcial de 3 a 0, por lo que todo fue cuesta arriba para los mendocinos en una nueva jornada del Federal A.
En la segunda etapa, la superioridad del local volvió a evidenciarse, aunque la visita llegó al menos al descuento con un gol de penal de Pipistrelli , para sellar un 5 a 1 doloroso. Sin embargo, el resultado estaba dentro de lo esperable, teniendo en cuenta la dura realidad deportiva e institucional que atraviesa Gutiérrez y a la presencia de muchos juveniles en el equipo titular, que pusieron el pecho en un momento muy delicado.
La síntesis del partido de Gutiérrez en Viedma
Sol de Mayo: Juan Cruz Nadal; Mateo Agostineli, Jorge Escolari, Maximiliano Lucena y Lucas Miguez; Alberto Reyes, Lucas Quilen, Martínez Miqueas, Fernando Valdevenito; Héctor Morales y Valentino Digorato. DT: Mario Martínez.
Gutiérrez Sport Club: Juan Martín; Pablo Peña, Fernando Mesa, Alexis Viscarra; Facundo Márquez, Nabil Pérez, Ignacio Salinas, Julio Luques, Geronímo García; Ignacio Pipistrelli y Nicolás Arce. DT: Rodrigo Alessandrello.
Goles: PT: 7' Scolari (SDM), 26' Martínez (SDM), 46' Digorado (SDM). ST: 13' Martínez (SDM), 41' Barri (SDM) y 45' Pipistrelli de penal (GSC).
Cambios. ST: al inicio, Franco Mora y Joaquín Gutierre por Márquez y Salinas (GSC), 8' Alejo Tinguri por Arce (GSC), 20' Manuel Preciado y Samuel Barri por Lucena y Valdevenito (SDM), 30' Joel Martínez por Quilen (SDM), 31' Ignacio Cellerino por Reyes (SDM).
Estadio: Sol de Mayo.
Árbitro: Jonathan Correa, de Córdoba.
Lo que le queda al Cele
El conjunto del departamento de Maipú tendrá que afrontar otros cinco partidos en el Federal A. En la próxima fecha, Gutiérrez recibirá a Germinal de Rawson. Luego, el Perro visitará a Estudiantes de San Luis, será local frente a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, irá al este para enfrentarse con el Atlético San Martín, y, finalmente, cerrará su participación en su cancha contra Guillermo Brown de Puerto Madryn.