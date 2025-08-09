Descendió Gutiérrez: el Cele fue goleado por Sol de Mayo en Viedma y se despide del Federal A

Gutiérrez Sport Club cayó goleado por 5 a 1 en Viedma ante Sol de Mayo y descendió en el Torneo Federal A, pese a que quedan cinco fechas.

Los hinchas de Gutiérrez Sport Club apoyaron a su club en el momento más difícil. Este sábado se consumó el descenso del equipo celeste.

Gutiérrez Sport Club cayó goleado por 5 a 1 en Viedma ante Sol de Mayo y se consumó su descenso en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 1 de la Fase Reválida del Torneo Federal A. Los celestes jugaron con muchos juveniles y perdieron la categoría a cinco fechas del final del torneo.

El equipo de Rodrigo Alessandrello se encontró rápidamente en desventaja e incluso se fue al descanso con un marcador parcial de 3 a 0, por lo que todo fue cuesta arriba para los mendocinos en una nueva jornada del Federal A.

En la segunda etapa, la superioridad del local volvió a evidenciarse, aunque la visita llegó al menos al descuento con un gol de penal de Pipistrelli , para sellar un 5 a 1 doloroso. Sin embargo, el resultado estaba dentro de lo esperable, teniendo en cuenta la dura realidad deportiva e institucional que atraviesa Gutiérrez y a la presencia de muchos juveniles en el equipo titular, que pusieron el pecho en un momento muy delicado.

La síntesis del partido de Gutiérrez en Viedma Sol de Mayo: Juan Cruz Nadal; Mateo Agostineli, Jorge Escolari, Maximiliano Lucena y Lucas Miguez; Alberto Reyes, Lucas Quilen, Martínez Miqueas, Fernando Valdevenito; Héctor Morales y Valentino Digorato. DT: Mario Martínez.

Gutiérrez Sport Club: Juan Martín; Pablo Peña, Fernando Mesa, Alexis Viscarra; Facundo Márquez, Nabil Pérez, Ignacio Salinas, Julio Luques, Geronímo García; Ignacio Pipistrelli y Nicolás Arce. DT: Rodrigo Alessandrello.