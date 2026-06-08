El primer argentino en saltar a la cancha: Facundo Tello dirigirá uno de los partidos inaugurales del Mundial

Facundo Tello, uno de los tres árbitros argentinos en esta Copa del Mundo, fue designado para dirigir el primer encuentro de uno de los países anfitriones.

Faltan menos de 3 días para el comienzo del Mundial 2026 y unos 8 para el debut de la Selección Argentina (el martes 16 de junio contra Argelia). Pero la Scaloneta no será la primera representante nacional en saltar a la cancha en el certamen, ya que ese honor le corresponderá a Facundo Tello.

El bahiense, uno de los tres árbitros argentinos designados para impartir justicia en la Copa del Mundo (junto con Yael Falcón Pérez y Darío Herrera), fue elegido para dirigir uno de los partidos inaugurales. No será el de México contra Sudáfrica del jueves que dará por comenzado el certamen, pero sí el de otra selección anfitriona.

Facundo Tello dirigirá el duelo de Canadá contra Bosnia y Herzegovina Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAcom/status/2064092603432267897?s=20&partner=&hide_thread=false The match officials for @FIFAWorldCup matches 1, 2, 3 and 4 have been appointed. — FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026

La FIFA anunció esta tarde que Tello pitará en el duelo de Canadá contra Bosnia y Herzegovina por el Grupo B, que se jugará en Toronto el viernes 12 a las 16.00 (hora de Argentina). Estará acompañado por varios compatriotas: Juan Pablo Belatti como asistente 1, Gabriel Chade como asistente 2, Hernán Mastrángelo como encargado del VAR y Tatiana Guzmán como AVAR 2. Completarán la terna los saudíes Khalid Alturais como cuarto árbitro y Mohammed Alabakrv como juez suplente, y el uruguayo Antonio García como AVAR 1.

Este será el segundo Mundial que dirija Tello, ya que tuvo su estreno en Qatar 2022 junto con Fernando Rapallini. Además, en estos años tuvo importantes participaciones internacionales, como la Eurocopa 2024, el Mundial de Clubes 2025 y el Repechaje mundialista entre República Democrática del Congo y Jamaica.