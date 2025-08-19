Oro panamericano para los Leoncitos con el mendocino Lautaro Martínez: hoy es el turno de las chicas

Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez, se consagraron campeones en Asunción tras derrotar 4 a 2 a Canadá en la final de hockey sobre césped.

Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez, se consagraron campeones panamericanos junior en Asunción tras derrotar 4 a 2 a Canadá en la final de hockey sobre césped masculino. Los tantos de Torrigiani, Ruiz, Rodríguez y Correa sellaron una campaña implacable, con goleadas en todos los partidos del torneo.

El recorrido de los Leoncitos hasta la coronación fue arrollador: victorias en fase de grupos ante Brasil 11 a 0), Estados Unidos 8 a0 y Paraguay 20 a 0. Luego, en semifinales, los argentinos se impusieron por 5 a 0 frente a Chile, y finalmente, 4 a 2 a Canadá en la final. La campaña concluyó con 48 goles a favor y tan solo dos en contra. Ahora, los campeones apuntan al Mundial que se disputará en la India a partir del 28 de noviembre,

Las Leoncitas también van por el oro Por su parte, la Leoncitas avanzan a paso firme y esta tarde disputarán la final ante Estados Unidos a las 19:45, donde Sol Guiñet y Milagros Alastra Guillén podrían obtener otras dos medallas doradas para Mendoza.

Milagros Alastra Leoncitas La mendocina Milagros Alastra es una de las mejores del torneo y se despachó con tres goles en la semifinal. X: @albicelesteilu Las albicelestes llegan de derrotar 4 a 1 Chile en las semifinales con tres tantos de Alastra Guillén y uno de Juana Castellaro, mientras que Jacinta Solari había empatado parcialmente el encuentro. De esta manera, el conjunto conducido por Juan Martín López tendrá la posibilidad de coronarse este martes en caso de vencer a Estados Unidos.