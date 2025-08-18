Qué les queda a San Martín y a Huracán para seguir soñando con avanzar en el Federal A

San Martín y Huracán Las Heras tuvieron un buen fin de semana y aún sueñan en el Federal A . Más allá de que se lo empataron en el final del partido, el Chacarero sumó de visitante y sigue líder, mientras que el Globo ganó de local y se metió en zona de clasificación.

El equipo de Christian Corrales le ganaba 1 a 0 a Guillermo Brown de Madryn , en el Sur del país, con un tanto de Emanuel Décimo en el comienzo del complemento, pero el local lo igualó a los 95 con un tanto de Renzo Paparelli.

A pesar de lamentarse por no haber podido conservar la ventaja y traerse los tres puntos de Madryn, el León consiguió una unidad que le permite ser único líder de la zona A de la Fase Reválida , un punto por encima de Germinal de Rawson.

El conjunto dirigido por Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba , mientras tanto, venció 1 a 0 a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi con un tanto de Joel Lucero a los 93 minutos de partido.

La victoria agónica le permitió al Globo alcanzar los 9 puntos y está cuarto en las posiciones, detrás del Chacarero, de Germinal de Rawson y de Juventud Unida de San Luis.

Qué les queda en esta segunda fase

Disputadas 5 jornadas de la Fase Reválida, el Albirrojo y el Globo tienen por delante cuatro encuentros más para cerrar esta etapa y soñar con seguir avanzando.

San Martín deberá jugar justamente con Huracán Las Heras de local el próximo fin de semana, luego será visitante de Juventud Unida de San Luis, posteriormente recibirá a Gutiérrez Sport Club, ya descendido, y por último viajará a Viedma para jugar con Sol de Mayo.

Huracán Las Heras visitará el León y luego tendrá dos partidos en su estadio: Guillermo Brown de Madryn y Santamarina de Tandil. Cerrará la etapa con Juventud Unida de visitante.

Lo que sigue en el certamen en busca del segundo ascenso

De los 20 equipos que juegan la Fase Reválida, 10 avanzarán a la próxima instancia. Serán 5 por zona y, por ahora, los dos mendocinos están adentro.

La segunda etapa de la reválida se jugará en formato playoff, a partidos ida y vuelta: la disputarán los 10 clasificados de la Fase Reválida, más 14 equipos de la Fase Campeonato que quedaron en el camino rumbo al primer ascenso. Es decir, habrá 24 equipos, 12 partidos y clasificarán los 12 ganadores.

A la tercera etapa de la reválida la jugarán otra vez en el mismo formato, ida y vuelta, los 12 clasificados más los 2 equipos que quedan afuera de las semis de la Fase Campeonato: 14 equipos, 7 partidos y 7 ganadores que seguirán en competencia.

La cuarta etapa la jugarán esos 7, más el perdedor de la final por el primer ascenso: 8 equipos, 4 partidos, 4 ganadores. También partidos de ida y vuelta.

La quinta etapa serán las semifinales: los 4 ganadores de la fase anterior, ida y vuelta.

Y la sexta etapa será la final por el segundo ascenso, que también será a partidos ida y vuelta.