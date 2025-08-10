Federal A: San Martín ganó en casa y es más líder que nunca y Huracán se trajo tres puntos de San Luis

Con Gutiérrez ya descendido, la esperanza en el Federal A para la provincia son el Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras . Si bien ambos están compitiendo en la Fase Reválida , lo que significa que el primer objetivo es mantener la categoría, siguen teniendo posibilidades de ascenso, a pesar de que el camino, en este caso, es larguísimo.

El Chacarero es el que ha arrancado con todo esta segunda parte del certamen. De la mano de Christian Corrales, el equipo renovó energías y metió en 4 fechas, tres triunfos y un empate, y por eso es único líder de la zona.

Este domingo, en el estadio Libertador General San Martín, el Albirrojo venció 2 a 1 al durísimo Santamarina de Tandil . Los visitantes empezaron ganando el encuentro, con un tanto del defensor local Juan Almeida, en contra, a los 24 minutos de la primera parte.

Pero el León reaccionó y pudo dar vuelta el resultado. Primero, lo igualó gracias a un golazo de Felipe Rivarola a los 2 minutos del segundo tiempo y, después, lo ganó en la agonía del partido con un tanto de penal de Nicolás Heiz , a los 51 minutos del complemento.

El Chaca tiene 10 unidades, es único puntero y sueña con seguir avanzando en este Federal A 2025 . En la próxima fecha, el conjunto de Corrales será visitante de Guillermo Brown de Madryn .

El Globo y tres puntos de oro

Huracán también ganó y lo hizo en una cancha difícil y después de un cambio de DT, ya que esta semana asumieron Alejandro de La Riba y Osvaldo Gullace en remplazo de Gabriel Vallés.

El Globo venció 1 a 0 a Estudiantes de San Luis, en condición de visitante, con un tanto de Joel Lucero a los 27 minutos de la primera mitad.

huracan Gran victoria de Huracán en San Luis. Prensa Huracán Las Heras

Más allá de que el triunfo no lo mete en zona de clasificación, lo deja muy cerca pensando en lo que queda de esta segunda parte del certamen. Huracán, con esta victoria, quedó sexto, apenas un puesto por debajo de los que avanzan a una nueva etapa. El Globo tiene 6 puntos, producto de 2 victorias y 2 derrotas.

En la próxima fecha, la quinta, los lasherinos serán locales de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.