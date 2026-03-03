Se sorteó el fixture del Federal A con Huracán Las Heras, San Martín y FADEP
Se sorteó este martes en la sede de la **AFA el fixture del Torneo Federal A 2026, una hoja de ruta que ya tiene fecha de inicio y desafíos confirmados para los tres representantes de Mendoza en la competencia nacional.
La Zona 3, donde quedaron encuadrados Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP, abrirá sus fuegos el 22 de marzo, dando inicio a una exigente temporada que tendrá dos ascensos a la Primera Nacional y cuatro descensos al Torneo Regional Amateur.
La primera fecha del grupo tendrá partidos atractivos: FADEP visitará a Costa Brava (La Pampa), el Globo de Huracán Las Heras recibirá a Argentino de Monte Maíz (Córdoba) y Atlético San Martín enfrentará como local a Juventud Unida Universitario (San Luis).
A lo largo de las 18 fechas de la ronda inicial, los tres mendocinos deberán alternar entre duelos de local y visitante, buscando siempre mantenerse competitivos en un grupo con equipos tradicionales del ascenso nacional.
Para FADEP, que viene de lograr el ascenso, el torneo representa una primera gran prueba en la tercera división del fútbol argentino, mientras que Huracán Las Heras y San Martín aspiran a consolidar campañas que los pongan entre los protagonistas de la zona.
La emoción crece en el fútbol provincial: con el fixture ya definido, los tres clubes mendocinos empiezan a delinear su preparación de cara a una temporada que promete intensidad, puntos clave y la ilusión de pelear por el sueño del ascenso en uno de los torneos más competitivos del fútbol del interior.