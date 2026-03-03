Se sorteó el fixture del Federal A con Huracán Las Heras, San Martín y FADEP

Se sorteó el fixture del Federal A 2026: Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP ya conocen su calendario y sueñan con pelear arriba.

El inicio de la pretemporada de Huracán Las Heras a puertas abiertas.

Se sorteó este martes en la sede de la **AFA el fixture del Torneo Federal A 2026, una hoja de ruta que ya tiene fecha de inicio y desafíos confirmados para los tres representantes de Mendoza en la competencia nacional.

La Zona 3, donde quedaron encuadrados Huracán Las Heras, Atlético San Martín y FADEP, abrirá sus fuegos el 22 de marzo, dando inicio a una exigente temporada que tendrá dos ascensos a la Primera Nacional y cuatro descensos al Torneo Regional Amateur.

FADEP La primera fecha del grupo tendrá partidos atractivos: FADEP visitará a Costa Brava (La Pampa), el Globo de Huracán Las Heras recibirá a Argentino de Monte Maíz (Córdoba) y Atlético San Martín enfrentará como local a Juventud Unida Universitario (San Luis).

A lo largo de las 18 fechas de la ronda inicial, los tres mendocinos deberán alternar entre duelos de local y visitante, buscando siempre mantenerse competitivos en un grupo con equipos tradicionales del ascenso nacional.

Para FADEP, que viene de lograr el ascenso, el torneo representa una primera gran prueba en la tercera división del fútbol argentino, mientras que Huracán Las Heras y San Martín aspiran a consolidar campañas que los pongan entre los protagonistas de la zona.