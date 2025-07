Corrales y el presente de San Martín: "No debemos plantearnos más objetivo que el rival del fin de semana"

¿A qué le atribuís este buen presente del equipo, Christian?

Me remonto a la primera charla que tuvimos con el plantel, donde planteamos la idea de ponernos todos en la misma línea, de igualar, para entregar lo mejor de cada uno, para poder tomar las mejores decisiones, para poder elegir por donde encarar esta reconstrucción del equipo, para que todos se sientan iguales. Para que la competencia sea sana. En la medida en la que individualmente mejoraramos, ese haría más fuerte al equipo y al grupo. Hoy es más fácil decirlo desde los buenos resultados, pero la realidad es que veíamos una reacción durante las semanas, aún cuando los resultados no acompañaban y, obviamente que después se va generando una confianza mutua en cuanto al mensaje, a las necesidades y a la búsqueda del objetivo. El plantel se esforzó mucho, hablamos mucho sobre la idea de mirarnos hacia adentro, de generar desde adentro entregando lo mejor de cada uno. Fuimos logrando cierto orden, fuimos levantando la intensidad del equipo y eso hizo que algún resultado empiece a ser favorable y a partir de ahí generar una confianza que se extiende a quien le toca y a quien no. Ayer tuvimos un partido en el que tuvimos que hacer dos cambios obligados en el primer tiempo y el equipo pudo sacar el resultado adelante. Supo jugarlo, supo aguantarlo y supo sufrirlo. Creo que fuimos justos ganadores. Gracias a Dios hoy tenemos este presente y hay que cuidarlo. Sabemos que costó mucho esfuerzo y entender que necesitábamos para cambiar la imagen que venía teniendo el equipo. Los pies sobre la tierra y no plantearnos más objetivo que el rival que nos toca cada fin de semana".