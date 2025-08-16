Los Pumas sufrieron ante los All Blacks y cayeron 41 a 24 en su debut en Córdoba

Los Pumas cayeron ante los All Blacks en el inicio del Rugby Championship 2025. El encuentro se disputó en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba, ante unos 54 mil espectadores. Aunque sin brillar, los oceánicos mostraron su poderío y se llevaron la victoria por 41 a 24.

La selección argentina, dirigida por Felipe Contepomi, sufrió su indisciplina ante un rival que no perdonó y anotó seis tries para conseguir, además, el punto bonus. En los primeros momentos del partido, el equipo de negro consiguió la primera ventaja a los 4 minutos con un penal de Beauden Barrett. Luego, amplió la ventaja con un try de Sevu Reece a los 8 y, otra vez el capitán de negro, Barret, amplió el marcador con una conversión, por lo que Nueva Zelanda comenzó arriba 10 a 0 en un arranque arrollador.

A los 15 minutos llegó la reacción de Los Pumas gracias a un try del mendocino Rodrigo Isgró por el sector derecho, mientras que Tomás Albornoz consiguió la conversión para acortar un poco más la brecha y poner el partido 10 a 7.

Sin embargo, a los 23 minutos, los All Blacks consiguieron un nuevo try mediante una jugada de Will Jordan que culminó Cortez Ratima. En tanto, otra vez Barrett aprovechó la ocasión y anotó la conversión para estirar el marcador. Asimismo, Argentina respondió a los 29 minutos con un penal de Albornoz y volvió a acercarse en un partido atractivo.

Después, Ardie Savea volvió a aumentar la ventaja a los 38 minutos mediante un try, mientras que Beauden Barrett decretó otra conversión para por a los All Blacks 24 a 10. A poco del cierre, en otro avance por la derecha, los de negro anotaron otro try, el segundo de Sevu Reece, y una nueva conversión de Barrett, para sellar el resultado de 31 a 10 al cierre del primer tiempo. En esa etapa, los maoríes desplegaron su juego y demostraron todo su poderío.

El try conseguido por Rodrigo Isgró

Rodrigo Isgró try Los Pumas

De la ilusión en el segundo tiempo a otro golpe de realidad

Los Pumas salieron con todo en la segunda parte y se acercaron en el marcador gracias a un try y una conversión del tucumano Albornoz. Más tarde, Joaquín Oviedo apoyó la pelota en el medio de la H y la posterior conversión de Albornoz, quien sumó 13 puntos en el encuentro, le devolvieron la ilusión a los albicelestes, que se pusieron 24-31.

Sin embargo, en el minuto 69 llegó la primera anotación de los All Blacks por intermedio de Samisoni Taukei'aho. Afortunadamente, esta vez el remate de Barrett dio en el poste y falló la conversión por primera vez en la tarde. Pero poco después, otra vez Taukei'aho apoyó en el In Goal y amplió la ventaja. Así, aunque Barret volvió a fallar la conversión, los oceánicos liquidaron el pleito. El resultado final fue 41 a 24.

Ahora, los de COntepomi tendrán otra oportunidad de conseguir un histórico triunfo ante una de las grandes potencias del rugby mundial cuando jueguen la revancha el próximo sábado en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

Las formaciones de Los Pumas y los All Blacks

Los equipos que se enfrentaron en Córdoba:

Los Pumas:

Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado; Franco Molina, Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Tomás Albornoz; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti; Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía. DT: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi; Guido Petti, Juan Martín González; Simón Benítez Cruz; Santiago Carreras, Justo Piccardo.

All Blacks:

Ethan De Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell; Scott Barrett, Fabian Holland; Tupou Vaa’i, Du’Plessis Kirifi, Ardie Savea; Cortez Ratima, Beauden Barrett; Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor; Sevu Reece, Will Jordan. DT: Scott Robertson.

Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Ollie Norris, Pasilio Tosi; Patrick Tuipulotu, Samipeni Finau; Finlay Christie; Anton Lienert-Brown, Damian McKenzie.