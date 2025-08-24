Las duras críticas de los medios de Nueva Zelanda tras caer 29-23 ante Los Pumas: "Los indisciplinados All Blacks..."

Los medios neozelandeses apuntaron fuerte contra los All Blacks después del histórico triunfo de Los Pumas en el estadio de Vélez.

Tras el histórico triunfo de Los Pumas en Vélez, los medios de Nueva Zelanda fueron muy duros contra los All Blacks.

La jornada del viernes 23 de agosto quedará marcada para siempre en la historia del rugby argentino. Los Pumas se impusieron 29-23 ante los All Blacks y lograron así el primer triunfo como local ante el combinado neozelandés, al que solo habían vencido en tres oportunidades (todas como visitante).

A contraposición de lo que significó este triunfo para la Selección argentina, los hombres de negro fueron altamente criticados por los medios de su país. No solo marcando el hito histórico que marcaron Los Pumas, sino que también disparando munición gruesa contra sus propios compatriotas.

Las duras críticas de los medios de Nueva Zelanda post victoria de Los Pumas ante los All Blacks En ese sentido, Stuff fue uno de los más duros: "Los indisciplinados All Blacks sufren su primera derrota ante Pumas en Argentina", tituló ante el resultado adverso. Además, narraron los hechos de una manera muy especial.

Los Pumas vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina Los Pumas vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina "La imagen de una nube en forma de hongo elevándose hacia los cielos del rugby en Buenos Aires el domingo por la mañana de Nueva Zelanda era de Argentina sorprendiendo a los All Blacks 29-23 y, al hacerlo, creando historia. Este fue el detonante de lo mejor de Los Pumas en su primera victoria sobre los All Blacks en Argentina, y merecieron plenamente su éxito en este partido del Rugby Championship", sentenció el medio periodístico.