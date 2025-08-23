"Estoy muy orgulloso del equipo" la emoción del capitán de Los Pumas tras el gran triunfo ante los All Blacks

Los Pumas vencieron a los All Blacks 29 a 23 en Vélez por la segunda fecha del Rugby Championship 2025 y el capitán Montoya se mostró orgullos del equipo.

Los Pumas vencieron a los All Blacks 29 a 23 en Vélez por la segunda fecha del Rugby Championship 2025 y escribieron una página dorada en la historia del rugby argentino. Al término del encuentro, el capitán Julián Montoya agradeció a sus compañeros y a la gente que acompañó al equipo: "No me voy a olvidar nunca en mi vida".

Julián Montoya fue la voz de un plantel que celebró como nunca: "Lo primero es agradecerle a toda la gente que vino a alentarnos hoy, la verdad que fue una fiesta y estoy feliz por el equipo. Siempre digo que ganamos juntos y perdemos juntos. Los chicos que no les tocó jugar estaban felices igual que la gente, igual que las familias. Nosotros somos 15 a 23 que nos toca ponernos la camiseta, pero todo el apoyo que hay atrás a veces no se ve y es muy importante".

Montoya resaltó la entrega en la victoria de Los Pumas Julián Montoya Los Pumas El capitán argentino se mostró muy "feliz y muy orgulloso del equipo" luego la victoria ante los All Blacks. Y manifestó que "tuvimos momentos del partido buenos y momentos más o menos, pero siempre nos quedamos en la pelea, haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, así que estoy muy feliz".

Luego, sostuvo que "el cuerpo lo pusimos en cada jugada y lo ponemos en cada partido. A veces sale mejor y a veces peor. De hecho, creo que si ahora pienso hubo un par de oportunidades que no tomamos, como en el final del primer tiempo, nos perdemos dos tries, así que creo que el rugby es un poco eso, ellos tuvieron su momento y nosotros tuvimos el nuestro. Hay que quedarse en la pelea y creo que en el contacto estuvo la clave."