Para seguir bien arriba: los cambios obligados del Lobo para visitar a Central Norte en Salta

El Lobo buscará prolongar su buen presente este sábado a las 22, cuando visite a Central Norte en Salta. El equipo de Broggi suma cuatro victorias al hilo.

Lautaro Carrera marcó el empate parcial del Lobo ante Almirante Brown en la fecha pasada.

Gimnasia atraviesa un gran momento en la Primera Nacional y buscará prolongar su racha de cuatro victorias consecutivas este sábado a las 22, cuando visite a Central Norte en Salta. De la mano de Ariel Broggi, el Lobo se mantiene en lo más alto de la Zona B y busca jugar la final por el ascenso directo a Primera División.

El triunfo en la jornada pasada ante Almirante Brown, en el que dio vuelta un marcador adverso, reforzó la confianza del equipo, que ahora deberá superar un nuevo desafío en el estadio Padre Martearena por la fecha 28 del torneo de Primera Nacional. El Cuervo, dirigido por Pablo Fornasari, llega con tres partidos sin ganar y lejos de la zona de clasificación al reducido.

Para este compromiso, el Lobo tendrá algunas bajas. Facundo Nadalín y Fermín Antonini se recuperan de lesiones musculares, mientras que Matías Muñoz quedó suspendido por acumulación de amarillas. Además, Jeremías Puch está en la parte final de la recuperación por un desgarro, mientras que Enzo Gaggi evoluciona favorablemente respecto de su lesión ligamentaria

Convocados Gimnasia Los convocados en Gimnasia y Esgrima para el encuentro de esta noche frente a Central Norte de Salta. Prensa Gimnasia y Esgrima Las probables formaciones del Lobo y el Cuervo Para el encuentro de esta noche, tanto el Lobo como Central Norte ya tendrían sus equipos confirmados. Así, de no haber decisiones de último momento, los titulares de ambos clubes serían los siguientes:

Central Norte (Salta): Enzo Vázquez; Iván Regules, Cristian González, Matías Sánchez y Joaquín Vaquero; Gianluca Mancuso, Maximiliano Rivero, Gonzalo Álvez y Walter Berrondo; Rodrigo Acosta y Franco Tisera. DT: Pablo Fornasari.