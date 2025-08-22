El Lobo quiere alimentar sus ilusiones de ascenso: cómo llega al encuentro ante Central Norte en Salta

El Lobo se enfrentará con Central Norte este sábado a las 22 y buscará su quinto triunfo en serie para seguir en lo más alto de la zona B de Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima marcha a paso firme en la Primera Nacional y fecha a fecha se acrecienta el sueño de dar el salto a Primera. Sin embargo, aun le quedan ocho partidos por delante al Lobo para tratar de meterse en la final. Este sábado por la noche tendrá un compromiso importante en Salta frente a Central Norte.

Después de un gran triunfo ante Almirante Brown en casa, con remontada incluida, el conjunto de Ariel Broggi intentará mantenerse en lo más alto de las posiciones y conseguir más ventaja cuando visite al Cuervo de Salta este sábado a las 22 por la fecha 28 de la segunda categoría del Fútbol Argentino.

Los albinegros llegan entonados con una racha de cuatro victorias consecutivas desde la llegada de Broggi en reemplazo de Ezequiel Medrán, quien estaba al mando del equipo cuando sufrió su última derrota por 1 a 0 ante Temperley.

Por su parte, Central Norte, equipo al que el Lobo derrotó 1 a 0 en el Víctor Legrotaglie en la primera rueda del campeonato, llega con tres partidos sin conocer la victoria y, si bien está lejos de la zona de descenso, también lo está de los puestos de clasificación al reducido. Sin embargo, el equipo que dirige Pablo Fornasari intentará hacerse fuerte en el estadio Dr. Luis Güemes, también conocido como La Bombonera Cuerva, ante su gente.

La probable formación del Lobo contra el Cuervo de Salta El Lobo intentará cosechar su quinta victoria al hilo y Ariel Broggi comienza a delinear el equipo que saltará al campo este sábado. Sin embargo, habrá ausencias importantes en el once inicial, ya que Facundo Nadalín y Fermín Antonini están lesionados con sendos desgarros, mientras que Matías Muñoz quedó suspendido por acumulación de amarillas.