El Lobo quiere seguir de racha en la Primera Nacional: recibe a Almirante Brown en el Víctor

Gimnasia y Esgrima juega esta tarde en su estadio ante la Fragata buscando su cuarto triunfo al hilo de la mano de Ariel Broggi.

Con dos bajas sensibles, pero con la expectativa de volver a sumar de a tres y de continuar en lo más alto de la tabla de posiciones, Gimnasia y Esgrima recibe esta tarde a las 16.10, en el Víctor Legrotaglie a Almirante Brown de Isidro Casanova por la fecha 27 de la Primera Nacional.

El Lobo, que de la mano de Ariel Broggi consiguió tres victorias sobre tres partidos disputados, es único líder de la Zona B de la segunda categoría del fútbol argentino, aún con un partido menos que sus rivales, ya que debe el encuentro de la fecha 20 ante Deportivo Morón.

Para este juego, el Mensana no contará con dos piezas claves: Imanol González y Fermín Antonini. El defensor central llegó a las 5 amarillas y debe cumplir una fecha de suspensión, mientras que el volante central se lesionó en el encuentro ante Chaco For Ever, en el marcó un tanto.

De esta manera, Lautaro Carrera será el reemplazante del central en la defensa, mientras que en la mitad de la cancha podría jugar Lucas Bustos por el lesionado Antonini.

De esta manera, Broggi pararía a los siguientes once titulares: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacion Antonio, Lucas Bustos y Facundo Lencioni; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra.