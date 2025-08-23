¡Histórico! Los Pumas lograron la hazaña y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

En una jornada histórica, Los Pumas vencieron a los All Blacks 29 a 23 en la cancha de Vélez por la segunda fecha del Rugby Championship 2025.

Los Pumas vencieron a los All Blacks 29 a 23 en la cancha de Vélez Sarsfield por la segunda jornada del Rugby Championship 2025 e hicieron historia. En un partido cargado de emociones y con un marco imponente, el seleccionado argentino mostró carácter y eficacia para superar a Nueva Zelanda en un duelo inolvidable.

Argentina y Nueva Zelandacerraron el primer tiempo igualados 13 a 13 en Vélez, en un duelo parejo y con varias incidencias. A los 3 minutos, Tomás Albornoz abrió el marcador con un penal para Los Pumas, pero poco después tuvo que dejar la cancha por un golpe en la mano, por lo que fue reemplazado por Santiago Carreras.

Luego, Beauden Barrett igualó para los All Blacks con otro penal y, más tarde, tras un nuevo acierto de Juan Cruz Mallía, los argentinos se pusieron 6 a 3 arriba. Sin embargo, Nueva Zelanda respondió con dos tries. primero de Billy Proctor y luego de Fletcher Newell, aunque Barrett falló ambas conversiones.

La reacción argentina llegó en el tramo final de esa etapa, después de que Will Jordan fuera amonestado por un golpe a Santiago Chocobares, quien salió por protocolo de conmoción. Dos minutos después, el mendocino Juan Martín González apoyó el primer try albiceleste y Mateo Carreras convirtió para sellar el empate parcial.

El complemento y una hazaña inolvidable para Los Pumas En el segundo tiempo, Los Pumas mostraron carácter y efectividad. Nahuel Tetaz Chaparro ingresó por Mayco Vivas en el día de su despedida del seleccionado, mientras que Santiago Carreras, que había ingresado en lugar de Albornoz, tomó el protagonismo con dos penales que colocaron a Argentina arriba 19 a 13.