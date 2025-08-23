La lapidaria sentencia del DT de los All Blacks tras la histórica caída ante Los Pumas: "Esto duele, es duro"

Scott Robertson, head coach de los All Blacks, fue conciso al expedirse sobre la inesperada derrota frente a Los Pumas.

Por la fecha 2 del Rugby Championship, y tras la dura caída por 41-24 en el debut en Córdoba, Los Pumas tuvieron su revancha ante los All Blacks en cancha de Vélez Sarsfield y se impusieron este sábado por 29-23.

La de este 23 de agosto de 2025 es una jornada histórica para el rugby (y el deporte en general) nacional, ya que es la primera vez que se le puede ganar a Nueva Zelanda en Argentina. Las 3 victorias anteriores habían sido en el exterior.

Los Pumas All Blacks En una jornada histórica, Los Pumas vencieron a los All Blacks 29 a 23 en la cancha de Vélez. @aplenorugby Las declaraciones de Scott Robertson, head coach de los All Blacks Y así como paran el seleccionado argentino fue una triunfo importantísimo, fue un fuertísimo golpe para el elenco kiwi. "Primero que nada, bien hecho y felicitaciones, eso duele; es duro", declaró el head coach neozelandés, Scott Robertson, luego del partido.

Por otro lado, se lamentó por el mal resultado en el que era el partido número 100 de su hooker Codie Taylor: "Queríamos darle un espectáculo a Codie, y no lo conseguimos. Tendremos que buscar en profundidad las razones de esta caída".