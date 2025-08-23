El try crucial del mendocino Juan Martín González para el triunfo de Los Pumas ante All Blacks

El mendocino apoyó el primer try argentino a los 32 minutos de la primera parte cuando el seleccionado de Nueva Zelanda tomaba ventaja en el marcador.

Juan Martín González fue crucial en el triunfo de Los Pumas.

Los Pumas le ganaron por 29 a 23 a los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship, consiguiendo así un histórico triunfo en un encuentro disputado esta tarde en el estadio de Vélez. Fue la cuarta del equipo argentino ante la selección de Nueva Zelanda, y la primera en calidad de local, que rompió además una racha de 16 derrotas.

Solo dos try hubo en el equipo que conduce Felipe Contepomi y uno de ellos fue anotado por el mendocino Juan Martín González, además del de Gonzalo García. Mientras que Santiago Carreras fue el máximo anotador entre penales y conversiones para el elenco nacional, con 13 puntos, que le dieron el primer triunfo como local ante Nueva Zelanda.

Te Podría Interesar Sin Isgró y con González, la formación de Los Pumas para enfrentar a los All Blacks en el Amalfitani

La anotación del mendocino llegó a los 32 minutos de la primera parte cuando el marcador estaba 6-13 para Los Pumas, lo cual resultó vital para el empate y posterior recuperación del equipo.

El try de Juan Martín González El try de Juan Martín González para el triunfo de Los Pumas El try de Juan Martín González para el triunfo de Los Pumas El encuentro comenzó con dificultades para el local, que perdió rápidamente a Tomás Albornoz por lesión. Su reemplazante, Santiago Carreras, asumió el rol con eficacia: anotó 13 puntos y mostró precisión absoluta en sus ejecuciones.

La defensa fue uno de los pilares del triunfo. El equipo mantuvo la concentración incluso en los momentos de mayor presión neozelandesa. Pablo Matera se destacó como figura central, con intervenciones decisivas tanto en ataque como en defensa.