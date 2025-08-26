Ya están los árbitros para el Tomba y la Lepra: quiénes dirigirán a los mendocinos esta fecha
La Lepra recibe a Argentinos Juniors y el Tomba visita a Platense. Quiénes serán los encargados de impartir justicia.
Este fin de semana se disputa la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División. Después de una fecha plagada de errores arbitrales, incluso en el encuentro entre Independiente Rivadavia y Tigre, el Tomba y la Lepra esperaban expectantes la designación de los árbitros para una nueva jornada.
Al equipo de Alfredo Berti, que recibirá a Argentinos Juniors el próximo sábado a las 17 en el Bautista Gargantini, lo dirigirá Facundo Tello, uno de los mejores jueces del fútbol argentino, que incluso ya está designado para el encuentro entre Uruguay y Perú, en Montevideo, por las Eliminatorias Sudamericanas.
Te Podría Interesar
Mientras tanto, el Godoy Cruz de Walter Ribonetto tendrá como árbitro principal a Nicolás Lamolina, en el encuentro que se jugará en Vicente López, ante Platense, el próximo lunes a las 19.15.
El equipo arbitral completo para el Tomba y la Lepra
Sábado - 17 hs. Independiente Rivadavia – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Laura Fortunato
19.15 hs - Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Franco Acita