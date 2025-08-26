Ya están los árbitros para el Tomba y la Lepra: quiénes dirigirán a los mendocinos esta fecha

La Lepra recibe a Argentinos Juniors y el Tomba visita a Platense. Quiénes serán los encargados de impartir justicia.

Este fin de semana se disputa la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera División. Después de una fecha plagada de errores arbitrales, incluso en el encuentro entre Independiente Rivadavia y Tigre, el Tomba y la Lepra esperaban expectantes la designación de los árbitros para una nueva jornada.

Al equipo de Alfredo Berti, que recibirá a Argentinos Juniors el próximo sábado a las 17 en el Bautista Gargantini, lo dirigirá Facundo Tello, uno de los mejores jueces del fútbol argentino, que incluso ya está designado para el encuentro entre Uruguay y Perú, en Montevideo, por las Eliminatorias Sudamericanas.

Mientras tanto, el Godoy Cruz de Walter Ribonetto tendrá como árbitro principal a Nicolás Lamolina, en el encuentro que se jugará en Vicente López, ante Platense, el próximo lunes a las 19.15.

El equipo arbitral completo para el Tomba y la Lepra Sábado - 17 hs. Independiente Rivadavia – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato