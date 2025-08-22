"El penal cambia todo": Walter Ribonetto lamentó el fallo del VAR y la caída del Tomba ante Atlético Mineiro

Tras la eliminación de Godoy Cruz a manos de Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana el entrenador Walter Ribonetto ponderó la personalidad del equipo y lamentó que a instancias del VAR se haya anulado la sanción del penal en el primer tiempo. El Tomba se enfrentará a Vélez por el Clausura el próximo lunes.

La jugada de la discordia ocurrió a los dos minutos del primer tiempo, cuando se produjo una clara mano del defensor Vitor Hugo dentro del área que fue sancionada por el árbitro Felipe González. Sin embargo, el fallo quedó si efecto luego de la revisión de la jugada en el VAR, lo que generó la indignación del entrenador, los jugadores y los hinchas del Tomba.

"Del juego en sí el primer tiempo fue muy bueno. Nosotros pretendíamos imponer las condiciones del juego para poder levantar esa serie y cambia todo con el penal", manifestó Walter Ribonetto tras el encuentro en la zona de vestuarios. Y agregó: "El penal cambia totalmente el transcurso del juego. De hecho, no nos volvimos locos, siempre quisimos imponer las condiciones y ellos no nos crearon situaciones, no tuvimos sobresaltos".

"El equipo compitió de igual a igual con un grande de América" Ribonetto también remarcó las diferencias entre la actuación del primer tiempo y en el complemento frente a Atlético Mineiro: "En el segundo tiempo quisimos arriesgar con dos puntas para llegar con más gente al área y ellos fijaron una línea de cinco. Así y todo apenas arranca el segundo tiempo nos convierten el gol y como que nos volvimos locos. Son correcciones a futuro, pero lo más importante y que me deja tranquilo es que el equipo compitió de igual a igual con un grande de América".

Finalmente, el técnico envió un mensajes a sus jugadores: "Se pueden quedar tranquilos porque dejaron todo. Desde la dinámica, la intensidad, la personalidad para jugar este tipo de partidos. Nada de reproches. Después decimos que queda el resultado, pero eso es algo aparte. Desde el juego, lo que nosotros pretendíamos y lo que el rival te podía proponer no fuimos superados. Obviamente que no nos gusta perder y tenemos que corregir lo antes posible. El lunes empieza un torneo distinto para nosotros".