Juan Pablo Vojvoda fue presentado como nuevo DT del Santos de Neymar

El argentino le ganó la pulseada a Jorge Sampaoli y se convirtió en el nuevo entrenador del Santos, que tiene en su plantel al astro brasileño.

El argentino Juan Pablo Vojvoda se ha convertido en el nuevo técnico del Santos FC, en el que milita Neymar, con un contrato que lo compromete hasta fines de 2026, según anunció este viernes el club paulista.

El equipo de Neymar estaba bajo el mando de un entrenador interino desde que, el pasado fin de semana, destituyó a su entrenador anterior, Cleber Xavier, tras la fuerte derrota por 0-6 que sufrió contra el Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño.

Vojvoda es el nuevo técnico del Santos de Neymar

¡BIENVENIDO, VOJVODA!



O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Juan Pablo Vojvoda como novo treinador da equipe de futebol profissional. Em acordo firmado nesta sexta-feira (22), o técnico chega ao Peixão com contrato até o fim de 2026. pic.twitter.com/6sB0egHv6P — Santos FC (@SantosFC) August 22, 2025 Vojvoda, que entrenó al Fortaleza brasileño desde 2021 hasta julio de este año, dirigió varios equipos en Argentina, como Newell's Old Boys al inicio de su carrera, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán. Además, antes de aterrizar en el fútbol brasileño, fue a Unión La Calera, en Chile, donde permaneció durante 2020.

Ya en su llegada a Fortaleza, el entrenador llevó al equipo a una semifinal de la Copa do Brasil (2021), a tres Libertadores (2022, 2023 y 2025) y una final de la Copa Sudamericana, además de haberlo dejado entre los cuatro primeros de la clasificación del Campeonato Brasileño en dos de los últimos cuatro años (2021 y 2024).

Sampaoli desistió públicamente de ser el técnico del Santos En los últimos días trascendió que, tras destituir a su técnico, Santos había ido atrás de Jorge Sampaoli, quien ya entrenó al club paulista en 2019 y lo llevó a ser subcampeón del fútbol brasileño. Sin embargo, el ex entrenador de la Selección argentina confirmó públicamente que decidió desistir de la oferta en esta oportunidad, después de hacer un diagnóstico sobre las necesidades y solicitar algunos refuerzos que Santos no puede pagar.