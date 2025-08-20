El apriete de la barra del Santos a Neymar por el mal momento que atraviesa el equipo: "Si vos llorás..."
El andar del Santos en el Brasileirao es alarmante. Tras la derrota por 6-0 que sufrió el último partido, la hinchada encaró a Neymar y el resto del plantel.
El regreso de Neymar al Santos FC, lejos de ser el cuento de hadas que se preveía a principio de año, está siendo una auténtica pesadilla. En lo que es la vuelta del club a la Primera División tras una temporada en la Serie B, los rendimientos tanto del equipo como del crack están dejando muchísimo que desear.
Sin competencia internacional en 2025 y ya eliminados de la Copa do Brasil en dieciseisavos de final, el andar del Peixe en el Brasileirao es alarmante. Con medio torneo ya disputado, marcha en la 15° colocación de la tabla y está apenas 2 puntos por encima de la zona de descenso. Para colmo, este domingo cayó como local por un contundente 6-0 contra Vasco da Gama, un rival directo en la lucha por la permanencia.
Te Podría Interesar
La barra del Santos apretó a Neymar por los malos resultados del equipo
Luego de esta humillante derrota, las cámaras captaron a Ney marcharse del campo de juego completamente desconsolado y roto en llanto, mientras que de las gradas bajaba una oleada de abucheos, silbidos e insultos. Esa fuerte imagen, que conmovió a los fanáticos de todo el mundo, al parecer no lo hincho con los propios.
En las últimas horas, se viralizó un video de la barra del club apretando al plantel, con el ex Barcelona y PSG como receptor de las críticas y reclamos: "Sos la estrella de este equipo. Sos uno de los mejores jugadores del planeta. Si vos llorás, imaginate nosotros... Si vos llorás, imaginate al resto de estos chicos, hermano. Si discutís con un hincha, le darás a cualquiera aquí la oportunidad de discutir con la hinchada", se lo escucha al aparente líder del grupo recriminarle al 10 durante el fragmento que se hizo público.
Los números de Neymar en su regreso al Santos
Lejos de replicar las impresionantes estadísticas que tuvo en sus primeros años, previo a su partida al fútbol europeo, los números de Neymar en este 2025 con el Santos están siendo bastante discretos. Condicionado por las lesiones, lleva apenas 19 partidos jugados en la temporada entre todas las competencias, con 6 goles convertidos y 3 asistencias. En el Brasileirao, el torneo más importante, fueron 11 encuentros disputados, con 3 anotaciones y ningún pase gol.