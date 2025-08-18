El emotivo mensaje del hijo de Neymar tras el 0-6 ante Vasco Da Gama: "No uses la derrota como un..."

Davi Lucca, hijo de Neymar, le mandó un gran mensaje en Whatsapp tras la durísima caída del Santos ante el Vasco por el Brasileirao.

El pasado domingo, el Santos de Neymar, que venía de dos triunfazos ante Flamengo y Cruzeiro, sufrió una durísima derrota ante Vasco Da Gama de local. Por la fecha 20 del Brasileirao, el conjunto carioca lo aplastó por 6-0 con una exhibición de Philippe Coutinho y dejó muy golpeado al astro brasileño que se retiró entre lágrimas del estadio.

Además, tras la caída, el Peixe despidió a su DT del cargo y los hinchas pidieron por el regreso de Jorge Sampaoli, el técnico que sacó subcampeón al club en la temporada 2019 y que los clasificó a la Copa Libertadores del próximo año.

El llanto desconsolado de Neymar tras la goleada que recibió el Santos Post partido, Neymar habló con los medios de comunicación y no dudó en ocultar toda su frustración por el resultado del encuentro: “Fue una m..., una vergüenza. Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”, sentenció.

El emotivo mensaje del hijo de Neymar a su padre Por su parte, al ver la tristeza y frustración del astro brasileño, Devi Lucca, hijo del ex PSG y Barcelona, le escribió un emotivo mensaje a través de WhatsApp: “Buenas noches, pa. Sé que hoy fue un día difícil para vos y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar para apoyarte”.

“Además de un excelente padre, sos un ídolo, sos mi inspiración, e incluso en los días en los que llorás, quiero que sepas que yo te amo mucho. Siempre tenelo en mente. Tené en mente que tu familia está acá a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, independientemente de si son buenos o malos”, continuó.