Gimnasia visita a Deportivo Morón con el objetivo de escaparse en la punta: hora y TV

Gimnasia y Esgrima se pone al día este miércoles por la noche en el Nuevo Francisco Urbano. El Lobo quiere volver al triunfo en el pendiente de la fecha 20.

Gimnasia y Esgrima juega esta noche desde las 21.10 su partido pendiente de la fecha 20 de la Primera Nacional, ante Deportivo Morón, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, con el objetivo de volver al triunfo.

El Lobo, que viene de caer en Salta ante Central Norte, por 1 a 0, quiere volver al triunfo para escaparse en las cimas de las posiciones de la Zona B de la segunda categoría del fútbol argentino.

El conjunto de Ariel Broggi es puntero con 52 unidades, una más que el escolta, Gimnasia de Jujuy. Si gana, sacará 4 de ventaja, con 6 encuentros por disputarse. De todas maneras, su rival, el Gallito, necesita un triunfo que lo deje tercero en la tabla.

El Lobo no podrá contar con jugadores importantes, como Ismael Cortez, que fue expulsado el sábado por la noche en Salta. Además, seguirá fuera del equipo Matías Muñoz, quien debe cumplir una fecha más de suspensión ya que llegó a las 10 amarillas en el torneo.

Pro otro lado, el entrenador espera por la recuperación de Facundo Nadalín y de Fermín Antonini, quienes podrían volver de sus respectivas lesiones. El DT los esperará hasta último momento.