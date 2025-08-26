El Lobo se pone al día: las complicaciones de Ariel Broggi para armar el once titular

Gimnasia y Esgrima se pone al día este miércoles a partir de las 21.10. El Lobo visita a Deportivo Morón , en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en el encuentro pendiente de la fecha 20 del torneo de la Primera Nacional .

En aquella oportunidad, el Lobo no pudo enfrentar al Gallito debido a que fue programado el partido ante Independiente de Avellaneda , por la Copa Argentina , que terminó con derrota 2 a 1 para los dirigidos, en aquel momento, por Ezequiel Medrán. Por ello, este juego ante Morón fue postergado para este miércoles.

El Lobo llega puntero de la Zona B de la segunda categoría, con 52 unidades, una más que Gimnasia de Jujuy, y con la posibilidad de escaparse en la cima si consigue un buen resultado.

Mientras tanto, el Deportivo Morón , que tuvo una buena levantada en las últimas jornadas, tiene por objetivo no perderle pisada a los de arriba, teniendo en cuenta que está, con 46 puntos, a 6 unidades del Lobo, y un triunfo lo dejaría tercero, con 49.

Es decir, este juego es trascendental para ambos en busca de sus aspiraciones a falta de 6 jornadas para el final de la fase regular.

El árbitro será Bruno Amiconi y la transmisión del partido será de TyC Sports.

Bajas, regresos y dudas para Broggi

Gimnasia viene de caer por primera vez con Ariel Broggi como DT, luego de 4 victorias consecutivas, y buscará recuperarse rápidamente. El Mensana dejó atrás el 0-1 con Central Norte de Salta y quiere traerse los tres puntos del Nuevo Francisco Urbano, en la previa de otros dos duros encuentros: Nueva Chicago, otra vez de visitante, y Gimnasia de Jujuy, de local, en las próximas dos fechas.

Para este partido, en entrenador no podrá contar con Ismael Cortez, expulsado en la última del partido ante los salteños, y tampoco con Matías Muñoz, quien aún debe cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a las 10 amarillas.

Mientras tanto, dos que no estuvieron ante Central Norte por lesión y que podrían regresar son Facundo Nadalín y Fermín Antonini. El DT los va a esperar hasta último momento. Si llegan, serán titulares.

De esta manera, Nadalín ingresaría por Cortez, y si no jugaría Federico Torres como lateral por derecha y en la mitad de la cancha Antonini jugaría en el lugar de Torres, que retrocede. Si no llega Antonini, el que tiene todas las chances de volver al 11 es Lucas Bustos.

Es decir que, tras las prácticas realizadas esta semana en Casa Amarilla, el predio de Boca Juniors, el probable once de Gimnasia para este miércoles es: Lautaro Petruchi; Torres o Nadalín, Diego Mondino, Ismael Cortez y Franco Savedra; Nahuel Barboza; Ignacio Antonio, Antonini o Bustos y Facundo Lencioni; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra.