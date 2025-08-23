Con 10 hombres, Gimnasia perdió 1-0 ante Central Norte con un gol agónico en Salta

Por la fecha 28, Gimnasia cayó contra Central Norte en el Padre Martearena por un tanto de Berrondo en tiempo de descuento. Cortez vio la roja al minuto 91.

Este sábado por la noche, por la fecha 28 de la Primera Nacional, Gimnasia tenía una gran oportunidad de afianzarse como único puntero de la Zona B y necesitaba ganar como visitante frente a Central Norte de Salta en el Padre Martearena. Sin embargo, no tuvo un buen partido y perdió 1-0 en la última jugada.

En un primer tiempo bastante discreto, no brilló ninguno de los dos equipos. El Lobo tuvo algunos breves lapsos de superioridad, pero los 45 minutos iniciales no ofrecieron prácticamente nada positivo para el equipo dirigido por Ariel Broggi.

Gimnasia de Mendoza Central Norte Gimnasia no brilló en el Padre Martearena. Prensa Gimnasia En el complemento, las cosas no mejoraron y el encuentro continuó su curso con pocas emociones, sin que los cambios hechos por los dos entrenadores marcaran alguna diferencias sustancial en el juego. Todo indicaba que la jornada finalizaría con un magro 0-0, pero el Pituco tropezaría sobre el final.

Pasados los 90 minutos, en un ataque de Central Norte, Ismael Zárate se vio obligado a cortar el avance un una falta en la puerta del área siendo último hombre, por lo que vio la roja y no atinó siquiera a protestar. Igualmente, el sacrificio sería inútil, ya que tras ese tiro libre llegaría el gol del triunfo para el elenco salteño en los pies de Augusto Berrondo tras un rebote.

Con esta derrota (recién la tercera del año), Gimnasia se mantiene en el primer puesto de su zona con 52 puntos, pero podría ser superado por Gimnasia de Jujuy (escolta con 50 unidades) si le gana este domingo a Almirante Brown. De todos modos, vale recordar que el Mensana tiene un partido pendiente ante Deportivo Morón por la fecha 20. El próximo domingo visitará a Nueva Chicago en Mataderos.