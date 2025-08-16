Ariel Broggi, el DT que no le tiene miedo a los cambios y que conduce con éxito a Gimnasia

Ariel Broggi metió 4 victorias en 4 encuentros como DT del Lobo. La clave del éxito de un entrenador que busca quedar en la historia mensana.

En el Víctor Legrotaglie, Almirante Brown de Isidro Casanova se plantó en la primera parte y le complicó las cosas al Lobo. Se puso en ventaja con un golazo, manejó con más criterio la pelota, se cerró bien atrás y el local no encontró los caminos.

La inclusión en el equipo titular de Lucas Bustos como enlace, la posición de Nacho Antonio más abierto por derecha, la soledad de Matías Muñoz en la mitad de la cancha no le dieron al equipo el funcionamiento esperado por el entrenador. A Bustos le faltó creatividad, Nacho se pierde por derecha y Muñoz no pudo sólo con los volantes visitantes. Y, además, adelante Ferreyra y Servetto no se complementaron como se esperaba.

Fueron todos esos detalles los que observó Ariel Broggi en el entretiempo. Y cambió. Tomó las decisiones correctas. Y allí sí encontró el funcionamiento. Afuera Bustos y Servetto. Adentro Andrada y Galeano.

¿Qué buscó el DT? Volver a formar el doble 5 con Muñoz y Antonio. Al mismo tiempo, ubicó a Andrada por derecha. Arriba, puesto por puesto. Y le salió bien. El equipo fue otro. Empezó a controlar la mitad de la cancha y a presionar al rival. Hasta que llegó primero el empate Lautaro Carrera, de gran debut como titular, y, luego, la victoria con el tanto de Nicolás Ferreyra, que se entendió mejor con Galeano, el ex Tomba que jugó sus mejores minutos con la camiseta mensana.