La situación de Nahuel Molina podría dar un giro inesperado en el Atlético de Madrid

Nahuel Molina, que se perfilaba como prescindible, podría ser la solución de Simeone en la defensa del Atlético.

Los altibajos de Nahuel Molina en la última temporada llevaron al Atlético de Madrid a considerarlo prescindible y, por este motivo, el lateral derecho surgido en Boca se perfilaba como moneda de cambio en el mercado de pases europeo. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado tras la demora en la recuperación de José María Giménez.

La situación de Nahuel Molina en el Atlético del Cholo El defensor uruguayo se retiró en el entretiempo del partido contra Seattle Sounders, el 20 de junio en la fase de grupos del Mundial de Clubes, por una molestia muscular. Tras casi ocho semanas, Giménez aún no pudo completar su recuperación ni realizar la pretemporada, lo que lo deja fuera de la convocatoria de Diego Simeone para el debut de LaLiga ante RCD Espanyol.

Este escenario cambió los planes del Atlético y volvió a colocar a Nahuel Molina en el centro de la escena. El argentino se perfila como la principal alternativa a Marcos Llorente en el lateral derecho, mientras que Marc Pubill, incorporado desde Almería, podría cubrir temporalmente la zaga central.