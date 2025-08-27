El conmovedor audio del hincha de la Universidad de Chile que fue obligado a arrojarse al vacío en Independiente

Gonzalo Alfaro, el fanático de la Universidad de Chile que se lanzó al vacío, envió un audio a sus allegados paran traer calmar.

El conmovedor audio del hincha de la Universidad de Chile que se lanzó al vació tras el ataque de los hinchas de Independiente

Se cumple una semana de los brutales incidentes en el duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En un partido que se disputó hasta los 47 minutos del primer tiempo, ambas hinchadas se cruzaron y todo terminó de la peor manera posible: 18 personas heridas, más de 100 detenidos, represión policial para las dos parcialidades y el encuentro suspendido.

A medida que iban pasando las horas, en las redes sociales se publicaban videos sobre lo ocurrido en el Libertadores de América y uno de los que más impactó en el público fue el del hincha de la U, Gonzalo Alfaro, que se arrojó al vacío cuando la barra del Rey de Copas se metió en la tribuna alta Pavoni para atacar a un pequeño grupo de fanáticos chilenos.

El audio del hincha de la Universidad de Chile que se lanzó al vacío Luego de caer el vacío, Alfaro estuvo en estado crítico en el hospital Fiorito de Avellaneda (aún continúa allí) luego de sufrir un fuerte golpe en su cabeza, pero para fortuna de todos se fue recuperando día a día y en las últimas horas se viralizo un audio de él que le envió a sus allegados que resultó tranquilizador: "Hola gente, soy Gonzalo Alfaro por aquí, el hijo de Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por todas las personas que se han dado el tiempo para preguntar cómo estoy”, comenzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fagus1109/status/1960487509806235863?s=46&partner=&hide_thread=false Me llegó este audio del camarada Gonzalo Alfaro hablando sobre su actual estado de salud. Vamos que vamos!! #vamoslau #losdeabajo @TioYabi31 @GranPa0l0 @herrerista25 @matimnzml @felipillouch pic.twitter.com/Gvo5sZ3tA6 — Leandro Álvarez (@fagus1109) August 26, 2025 “Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien. Próximamente yo estaré en Chile para estar con mi gente, mi familia, mis tres hijas, mis tías, mis papás, mis primos y todos los que han estado apoyándome en todo el momento. De todo corazón, les mando este mensaje. Muchas gracias por el apoyo y toda la compasión que han tenido conmigo. Las mejores de las fuerzas, muchas gracias, esto me da ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes. Todo el cariño. Les mando un abrazo y un beso enorme", completó.