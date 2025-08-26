La tajante postura del Chelo Díaz, jugador de la U. de Chile, sobre la llave inconclusa ante Independiente: "Por ningún motivo nos sentimos..."

Marcelo Díaz, jugador y referente de la Universidad de Chile, se refirió a los incidentes en el Libertadores de América y lanzó críticas contra Independiente.

Este martes, Marcelo Díaz, jugador y referente del Bulla, habló este martes en conferencia de prensa y se refirió a los incidentes ocurridos en el Libertadores de América: "En mis veinte años de carrera nunca me tocó vivir una situación tan compleja. Lo que ha sucedido en Argentina claramente es algo anormal, atípico y nosotros no lo debemos normalizar. Es lamentable lo que sucedió", señaló en un principio.

Las declaraciones del Chelo Díaz sobre la llave ante Independiente "Lo más importante siempre van a ser las personas, lo que pueda pasar en un partido de fútbol pasa a segundo plano cuando ha pasó lo que pasó en el estadio. Hicimos gran parte la diferencia porque a nosotros desde el primer minuto nos importó la salud de los hinchas", apuntó el ex Racing en el mismo sentido, con un palito para el Rojo.

Y agregó en su crítica al Rey de Copas: "No hemos conversado con nadie de Independiente. No hemos tenido contacto. Hemos visto publicaciones de ellos, sobre todo de los chilenos que juegan en ese club, y hacen atención a la salud y el bienestar de las personas. Es contradictorio viniendo del mismo club".