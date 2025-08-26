La tajante postura del Chelo Díaz, jugador de la U. de Chile, sobre la llave inconclusa ante Independiente: "Por ningún motivo nos sentimos..."
Marcelo Díaz, jugador y referente de la Universidad de Chile, se refirió a los incidentes en el Libertadores de América y lanzó críticas contra Independiente.
La barbarie ocurrida en la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile conmovió al mundo del fútbol. A casi una semana del lamentable episodio, todavía no se produjo un fallo oficial de la Conmebol, aunque los pronósticos son poco alentadores para los de Avellaneda.
Este martes, Marcelo Díaz, jugador y referente del Bulla, habló este martes en conferencia de prensa y se refirió a los incidentes ocurridos en el Libertadores de América: "En mis veinte años de carrera nunca me tocó vivir una situación tan compleja. Lo que ha sucedido en Argentina claramente es algo anormal, atípico y nosotros no lo debemos normalizar. Es lamentable lo que sucedió", señaló en un principio.
Las declaraciones del Chelo Díaz sobre la llave ante Independiente
"Lo más importante siempre van a ser las personas, lo que pueda pasar en un partido de fútbol pasa a segundo plano cuando ha pasó lo que pasó en el estadio. Hicimos gran parte la diferencia porque a nosotros desde el primer minuto nos importó la salud de los hinchas", apuntó el ex Racing en el mismo sentido, con un palito para el Rojo.
Y agregó en su crítica al Rey de Copas: "No hemos conversado con nadie de Independiente. No hemos tenido contacto. Hemos visto publicaciones de ellos, sobre todo de los chilenos que juegan en ese club, y hacen atención a la salud y el bienestar de las personas. Es contradictorio viniendo del mismo club".
Finalmente, al ser consultado por los rumores que indican que le darán la llave por ganada a la U de Chile, fue contundente: "No nos sentimos clasificados, por ningún motivo. Prefiero pensar que se va a decidir en la Conmebol y lo que sea va a estar bien, pero prefiero no hacerme ninguna ilusión. Sí estábamos ganando la llave, deportivamente estábamos muchísimo mejor y lamentablemente no pudimos terminar el partido, que seguro lo hubiéramos ganado", sentenció el Chelo Díaz.