La jugadora chilena de Independiente que renunció tras los incidentes en Avellaneda: "La U es mi casa"

Una jugadora chilena del futsal femenino de Independiente, decidió volver a su país luego de los graves incidentes en el partido contra la Universidad de Chile.

Emily Muñoz, jugadora chilena de futsal que vestía la camiseta de Independiente, decidió dejar el club tras los graves incidentes ocurridos el miércoles en Avellaneda durante el partido de Copa Sudamericana entre el Rojo y la Universidad de Chile. Los graves hechos de violencia dejaron a 19 simpatizantes trasandinos heridos y la futbolista, muy afectada por lo sucedido, resolvió regresar a su país.

Con pasado en la Universidad de Chile, club en el que jugó hasta los 18 años, Muñoz había llegado en abril de este año a Independiente para sumarse al futsal femenino. Incluso con 23 años ya había tenido la posibilidad de vestir la camiseta de la selección chilena. Pero los episodios violentos en el Libertadores de América la marcaron y la llevaron a tomar una decisión drástica.

“Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé golpeada con la tragedia, muy mal, angustiada por los cabros“, contó en diálogo con Red Gol.

Muñoz en un Chile vs Perú de Futsal Muñoz, en un Chile vs Perú de la Copa América Femenina de futsal. Redes sociales “No puedo estar en este equipo” Muñoz explicó que después de enterarse de la gravedad de lo ocurrido no lo dudó: “Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo’. Al otro día, hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería. Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande“.

La jugadora no ocultó su vínculo con la U. de Chile, el club que la formó: “La U es mi casa, es mi familia”. Con esa frase cerró su despedida, dejando en claro que lo vivido en Avellaneda la afectó profundamente.